Edição 1225

As grávidas e o mercado de trabalho são o tema da manchete na edição desta semana do Expresso das Ilhas.

A legislação cabo-verdiana determina que qualquer empregador que afaste uma mulher grávida do trabalho ou provoque instabilidade para forçá-la a sair pode ser punido com uma coima equivalente até um ano de salário. Apesar de serem minoritários, casos de despedimento de mulheres grávidas ainda ocorrem em Cabo Verde, sobretudo em contextos laborais mais precários.

Também em destaque está a entrevista com Robert Scott, Vice-Comandante para o Engajamento Civil-Militar do AFRICOM sobre o exercício militar Obangame Express 2025 que, recentemente se realizou em Cabo Verde.

Trinta países, 930 pessoas, mais de 100 embarcações e 11 aviões. Os números mostram bem a dimensão do Obangame Express 2025, um mega-exercício de segurança marítima promovido pelo AFRICOM (Comando dos Estados Unidos para a África) e conduzido pela 6.ª Frota dos EUA. Cabo Verde foi, pela primeira vez, o país anfitrião do Estado-Maior (ou seja, a sede e coordenação do comando central) desta operação regional, que decorreu entre 5 e 16 de Maio e que este ano apostou na coordenação regional, no reforço da vigilância marítima e na melhoria da prontidão operacional, tudo com vista a reforçar a segurança no Golfo da Guiné e Atlântico Oriental. De passagem pela Praia para participar no encerramento, o embaixador Robert Scott, vice-comandante do AFRICOM para a Cooperação Civil-Militar, sublinha que problemas comuns devem ser combatidos conjuntamente e lembra que ninguém consegue garantir a segurança nos vastos mares sozinho. Nesse sentido, aprender a trabalhar em conjunto é, para o embaixador, o verdadeiro ganho. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Scott passa ainda em revista algumas acções concretas do exercício e aponta novas possibilidades trazidas pela tecnologia, como o uso de software avançado que permite rastrear navios em tempo real e identificar actividades suspeitas, desde pesca não autorizada até tráfico de armas e pessoas. O embaixador elogia ainda a vontade clara de Cabo Verde em assumir o controlo da sua própria segurança, garantindo que os Estados Unidos continuarão ao lado do país, prontos para colaborar nestes desafios e ambições.

Na Política damos destaque à Semana do Governo Aberto.

O Governo reforçou o compromisso de tornar a administração pública mais transparente, responsável e acessível, destacando o uso intensivo das tecnologias digitais para aproximar os cidadãos das decisões e dos recursos públicos. O ministro Eurico Monteiro e o vice-primeiro-ministro Olavo Correia sublinharam que a transparência deixou de ser uma opção e tornou-se uma exigência fundamental para fortalecer a confiança entre o Estado e a sociedade.

Há mais uma entrevista em destaque na edição desta semana do Expresso das Ilhas. Desta vez com Makhtar Diop, Director-geral da International Finance Corporation que esteve de visita a Cabo Verde. Uma oportunidade para “reforçar o nosso entendimento sobre os desafios e oportunidades do país”, referiu em entrevista ao Expresso das Ilhas.

Na Cultura o destaque vai para o concerto ‘Mulheres da Lusofonia’ que se realiza este sábado no largo de Quebra Canela na Praia.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Cabo Verde no novo Mundo Digital Preparar a Nossa Juventude para o Trabalho Global’ escrito por Paulo Veiga e ‘Universidade: O Futuro Começa Aqui’ escrito por Brito-Semedo