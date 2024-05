​Câmara de Santa Catarina de Santiago celebra 13 de Maio com várias actividades culturais

A Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago realiza um conjunto de actividades culturais para celebrar o 13 de Maio.

Numa nota enviada, à autarquia informa que as comemorações dos 23 anos da elevação de Assomada à categoria de cidade, este ano terá como lema “Cidade Inclusiva, Terra de Progresso e Diversidade”.

Neste sentido, na próxima terça-feira, 07, a Zona Pedonal acolhe a Feira do Livro de Assomada, numa parceria com a Livraria Pedro Cardoso. “Entre às 10h e as 18:00, e até sexta-feira, 10, os santacatarinenses e visitantes podem aceder à feira instalada junto ao Espaço Poial. Também dia 10, o Espaço Poial acolhe o Encontro de Poetas de Santiago, no período entre as 10 e as 18:00”.

À semelhança dos anos anteriores, acontece a Feira de Artesanato, Gastronomia e Agronegócio, na Zona Pedonal, entre os dias 08 e 11, no período entre as 10h00 e as 22:00, “colocando à disposição do público doze opções na área de artesanato, oito de gastronomia e seis de agronegócio”.

Ainda entre os dias 08 e 11, acontece as “Tardes Culturais”, um palco dedicado aos artistas locais.

No dia 11, está agendado o Festival 13 de Maio, junto à antiga EMPA. Em relação ao cartaz do festival, a autarquia promete anunciar oportunamente os artistas que vão participar do evento.