1.ª Edição do Mindel Reggae Fest com uma selecção dos mais variados estilos da música reggae

​A ilha de São Vicente acolhe hoje e domingo, a primeira edição do Mindel Reggae Fest. O evento vai contar com a participação dos artistas de São Vicente, Santo Antão, Portugal e Luxemburgo, que vão apresentar uma selecção dos mais variados estilos da música reggae.

A informação foi avançada na página da organização, constituída por Mindel Reggae Família, Djordy Positif e Militant Production.

“O Mindel Reggae Fest é um evento que pretende unir a todas as pessoas para que possam celebrar o mês do reggae e da cultura SoundSystem num ambiente relaxado, de paz e respeito”, destaca a mesma fonte, realçando que serão apresentados no show os estilos da música reggae como roots, raggamuffin, dub e dancehall nesses dois shows, cuja entrada é gratuita.

De acordo com a mesma fonte, o primeiro espectáculo acontece na Praça Dom Luís, com Mindel Reggae Family, de Portugal, Selecta Roots Boy, de Luxemburgo, Sampedosn, de São Vicente, Black Side, de São Vicente, The Funkman, de São Vicente, Positif Selecta, de Barcelona e Cabo Verde, Sista Kaká, de Santo Antão, Nitcha e Chico, de Santo Antão e outros artistas convidados.

Também haverá uma Feira de Artesanato com artistas locais que vão expor as suas criações como roupas e acessórios realizados com materiais reciclados, produtos ecológicos, moda, barro, crochê, com Simili, Climax Moda e Design, Kaza Preta, Ecobilonho, Atelier Djoy Soares, Fabrizia Caramics, Leila Oliveira, Tchey Lizardo, Criativart Cerâmica, José Barbosa e realização de uma pintura colectiva ao vivo com Gildoca Barros.

Ainda integrado nas programações do Mindel Reggae Fest, será realizada a 3ª edição do “Back to the Roots” na ilha da Madeira, zona de Ribeira Bote, com os mesmos artistas.

O evento na Ribeira Bote terá uma performance de batucada e dos Mandingas e uma feira de artesanato.