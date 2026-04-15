Edição 1272

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para o debate em torno da candidatura de Francisco Carvalho, presidente do PAICV às Legislativas de Maio.

O presidente da Câmara Municipal da Praia e cabeça de lista do PAICV por Santiago Sul às legislativas de 17 de Maio, Francisco Carvalho, suspendeu as suas funções autárquicas e designou um substituto, sem renunciar formalmente ao cargo. O despacho, datado de 6 de Abril, determina que a autarquia funcione em regime de gestão corrente durante a campanha, uma decisão que está a gerar debate político e jurídico sobre o seu enquadramento legal.

Também em destaque está a reportagem sobre o crescimento do Turismo Rural em Cabo Verde.

Vindos sobretudo em voos low cost, visitantes fora dos pacotes turísticos procuram experiências diferentes em Santiago, Maio e Santo Antão. Chegam por poucos dias, fora dos circuitos tradicionais, e dirigem-se ao interior das ilhas para conhecer a cultura e o modo de vida das comunidades, numa dinâmica que tem permitido a algumas famílias gerar rendimento extra ao acolher turistas e partilhar saberes e práticas do quotidiano cabo-verdiano.

Na capa desta edição do Expresso das Ilhas há ainda espaço para a nova fase do Projecto Cidade Segura que deverá arrancar a partir de Junho, com a chegada de uma equipa chinesa que irá trabalhar com a Polícia Nacional e o Ministério da Administração Interna. A iniciativa será alargada a Porto Novo, Assomada e Tarrafal e na Cidade da Praia está previsto o reforço da videovigilância.

Também a destacar os números do crescimento económico anunciados pelo INE.

O Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento de 7,1% em termos reais no quarto trimestre de 2025, enquanto a variação acumulada dos quatro trimestres do ano aponta para uma expansão anual de 6,3% em volume, segundo dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Outro tema a merecer chamada de capa é a entrevista com o médico português Norton de Matos.

Num país onde, durante décadas, a insuficiência renal significou dependência, foi agora dado um passo que poderá alterar esse destino. À frente da equipa que realizou o primeiro transplante renal no arquipélago esteve o cirurgião vascular português António Norton de Matos. Ao Expresso das Ilhas e à Rádio Morabeza, revisita os bastidores de um momento histórico, entre desafios, limitações e a urgência de criar condições para que este avanço não seja um feito isolado, mas o início efectivo de uma nova etapa no sistema de saúde cabo-verdiano.

A ler ainda os artigos de opinião ‘Entre listas e o futuro de Cabo Verde, o foco deve ser sempre as pessoas’ de Paulo Veiga; ‘Mindelo: a cidade que ainda se está a reconciliar consigo própria’ de César Freitas; ‘Cabo Verde face à escravidão, segundo a ONU, o crime mais grave contra a humanidade’ da autoria de Eufémia Vicente Rocha; e ‘Conversas Macaronésicas: Ilhas, Palavra e Futuro’ escrito por Manuel Brito-Semedo.