​Edição 1235

Em vésperas do Debate sobre o Estado da Nação, a manchete é a entrevista ao Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, onde se apresenta um retrato do Cabo Verde de hoje, visto pelos olhos de quem governa.

Nesta entrevista, o Primeiro-ministro apresenta um balanço inequivocamente positivo da sua governação e do percurso do país nos últimos anos. Graduação a país de rendimento médio-alto, taxa de desemprego de um dígito, crescimento do PIB acima dos 7%: os números, objectivamente, estão do lado do governo, defende, confrontando percepções com dados. Ulisses Correia e Silva recusa a ideia de que existe um fosso entre o crescimento económico e a realidade sentida pelos cabo-verdianos, acusando a oposição de fabricar narrativas para desacreditar os resultados alcançados.

Em destaque, uma outra entrevista. O Decreto-Lei n.º 16/2025 criou a Autoridade Aeronáutica Militar (AAM), uma entidade pública para regular, fiscalizar e supervisionar as actividades aeronáuticas de carácter militar em Cabo Verde. Para reflectir sobre as convergências entre a aeronáutica militar e a aeronáutica civil, o Ministério da Defesa organizou o Seminário “Aeronáutica Integrada: Sinergias entre a Aviação Militar e Aviação Civil para o Desenvolvimento Sustentável e a Segurança Nacional“. Um dos oradores, o Major Brigadeiro Luiz Ricardo Nascimento, Director da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC), falou com o Expresso das Ilhas sobre as vantagens e os desafios desta cooperação entre aviação militar e civil.

Chamada ainda na primeira página para os dados do Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC) 2024, do Instituto Nacional de Estatística. Cabo Verde registou um acréscimo de 198 agregados familiares entre 2023 e 2024, totalizando 155.732. A dimensão média dos agregados diminuiu ligeiramente, de 3,4 para 3,3 pessoas, sendo que, no meio rural, as famílias continuam maiores, com uma média de 3,5 pessoas. A maioria dos agregados (53,8%) é chefiada por mulheres, tendência observada tanto nas zonas urbanas como nas rurais. Na educação, as mulheres superam os homens no ensino superior (10,4% contra 7,5%) e o número médio de anos de estudo é de 8,1, contra 7,8 para os homens.

Outra notícia desta edição é o Hospital Nacional de Cabo Verde (HNCV). O Governo anunciou, esta segunda-feira, que irá lançar, em Setembro, um concurso internacional para a construção do novo Hospital. Avaliada em cerca de 246 milhões de dólares, a nova infra-estrutura hospitalar tem início de obras previsto para meados de 2026.

Esta semana, o Expresso das Ilhas traz também a reportagem “Nada se perde: quando as sobras de comida se tornam recurso”. Num contexto de crescentes preocupações ambientais e desafios económicos, em Cabo Verde as sobras de comida ganham nova vida. De famílias que alimentam porcos com restos de refeições a pequenos vendedores que lucram com o reaproveitamento, passando pela reinvenção de pratos, o que antes era descartado transforma-se em oportunidade. Uma economia informal, sustentável e criativa que reduz o lixo e gera rendimento.

Na cultura, o destaque vai para o Batuco. No próximo dia 31 celebra-se o Dia Nacional do Batuco, uma das manifestações culturais mais antigas de Cabo Verde, que continua a atravessar os séculos com força renovada e marcada por uma expressiva dimensão feminina. Ao longo do tempo, tem conquistado diversos avanços, com a instituição deste seu Dia, aumento de grupos, presença em vários palcos, criação de categorias próprias nos Cabo Verde Music Awards, entre outros marcos.

Na opinião, a ler “Estado da Nação: mais Espelho, menos Vitrine” de Paulo Veiga.