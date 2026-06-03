Edição 1279

Destaque de manchete na edição desta semana do Expresso das Ilhas para o processo eleitoral que se vai iniciar no MpD.

O Movimento para a Democracia (MpD) continua sem um presidente interino definido, apesar de já ter iniciado formalmente o processo de sucessão na liderança partidária. A escolha do dirigente que irá conduzir o partido durante os próximos meses caberá à Direcção Nacional (DN), que se reúne no próximo dia 6 de Junho para proceder à respectiva designação.

Confirmados como candidatos à liderança do partido estão Paulo Veiga, Orlando Dias e Herménio Fernandes.

A demissão de Ulisses Correia e Silva abriu uma disputa pela presidência do MpD em que os candidatos entrevistados pelo Expresso das Ilhas partem do mesmo diagnóstico: dois resultados eleitorais negativos e um partido que se afastou das suas bases durante os anos de governação. Paulo Veiga e Orlando Dias prometem ambos devolver o partido aos militantes e assumem, sem hesitação, o papel de líderes de transição, mas divergem sobre quem reúne as condições para conduzir essa recuperação e a que ritmo o MpD pode voltar a ser competitivo.

Já Herménio Fernandes, autarca de São Miguel, apesar de contactado pelo Expresso das Ilhas remeteu a entrevista para uma data próxima.

Também em destaque está a entrevista com Zaida Freitas, Presidente do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente.

Onze crianças viviam na rua em Cabo Verde no ano passado. Cerca de 200 circulavam nas vias públicas todos os dias, sem supervisão e sem protecção. São números que ilustram um fenómeno ainda preocupante, para o qual não há respostas fáceis, e que o ICCA quis colocar em destaque este ano. “Criança não é de rua” foi, aliás, o lema da Marcha do Dia da Criança, este 1 de Junho. Este fenómeno é apenas uma das várias preocupações que a presidente do ICCA, Zaida Freitas, aborda nesta entrevista ao Expresso das Ilhas. Da violência sexual à mudança de mentalidades, da responsabilidade parental à necessidade de uma política mais holística de protecção, a responsável traça o retrato dos principais desafios da infância no país. Fala ainda do novo Estatuto da Criança e do Adolescente, que considera um avanço significativo, mas cuja implementação levanta desafios exigentes. Como sublinha, “nenhuma lei, por melhor que seja, transforma a realidade.”

Nesta edição do Expresso das Ilhas há ainda espaço para a Economia que registou, segundo o Boletim de Indicadores Económicos e Financeiros do BCV, uma trajectória favorável no arranque de 2026, com a inflação a recuar de forma expressiva e as reservas internacionais líquidas a atingirem níveis históricos. Os dados do 1.º trimestre de 2026 compilados pelo INE apresentam uma leitura dual da economia nacional: por um lado, o indicador de confiança no consumidor registou uma evolução positiva face ao mesmo período do ano anterior; por outro, o país enfrenta constrangimentos estruturais crescentes que dificultam a tradução da procura em crescimento efectivo.

Na capa desta semana damos igualmente destaque ao incêndio que deflagrou em Ponta Belém, na Praia.

O cheiro intenso a queimado ainda domina o ambiente em Ponta Belém. Entre estruturas retorcidas, roupas reduzidas a cinzas, bidões derretidos e corredores completamente escurecidos pela fumaça, dezenas de rabidantes tentam agora lidar com os prejuízos deixados pelo incêndio de domingo, 31 de Maio, que destruiu mais de 80 por cento das bancas de venda de vestuário num dos tradicionais mercados informais da Cidade da Praia.

Na reportagem desta semana damos destaque ao tema da recusa alimentar infantil.

O momento da refeição, tradicionalmente associado ao convívio familiar e ao cuidado, pode transformar-se num cenário diário de ansiedade, desgaste emocional e preocupação quando a criança apresenta dificuldades persistentes com a alimentação. Choros, recusas constantes, vómitos, medo de comer, refeições demoradas e uma alimentação extremamente limitada fazem parte da realidade de muitas famílias que convivem com o Distúrbio Alimentar Pediátrico (DAP), uma condição ainda pouco reconhecida, mas com impactos tanto no crescimento e no desenvolvimento, como na saúde emocional das crianças.

Por último, mas de certeza não menos importante, tempo para o Desporto.

A selecção de futebol de Cabo Verde já se encontra nos Estados Unidos da América, depois de ter deixado a cidade de Lisboa na terça-feira, 02, pelo que está concentrada no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, East Hartford, em Connecticut, onde no sábado, 06, defronta a equipa nacional das Bermudas no seu último jogo de preparação para a sua inédita participação no Mundial.

O jogo Cabo Verde (68º do ranking da FIFA) x Bermudas (167º) está marcado para as 16:00 locais (19h00 em Cabo Verde).

A ler igualmente o artigo de opinião ‘Oficialização do ‘crioulo’: O Regresso das Agendas Fraturantes?’ de José Fortes Lopes.