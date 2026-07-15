Edição 1285

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para a acusação do Ministério Público contra Francisco Carvalho e três vereadores da Câmara Municipal da Praia.

O Ministério Público acusou Francisco Carvalho, enquanto presidente da Câmara Municipal da Praia, e três vereadores do executivo municipal de um conjunto de crimes relacionados com actos praticados no exercício das suas funções, na sequência de uma investigação que incidiu sobre a gestão administrativa, financeira, patrimonial e urbanística do município.

Na entrevista desta semana conversámos com Marisa Carvalho, presidente do ICIEG.

Num continente onde o retrocesso nos direitos LGBTQIA+ se tem acentuado, com países vizinhos a endurecer leis e penas, Cabo Verde reafirma o compromisso com os direitos humanos. A marcha "Nos direitu, nossa certeza", realizada no passado sábado, dia 4, vai nesse sentido e deu o mote a uma conversa com a presidente do ICIEG, que aborda esta e outras temáticas do vasto universo do género. E Julho trouxe também um marco importante: 18 meses sem registo de mortes de mulheres por violência baseada no género, o que Marisa Carvalho associa, em parte, ao reforço das respostas de apoio às vítimas, nomeadamente através das casas de acolhimento. A responsável alerta, ainda, para os problemas de género no masculino. “O género não é apenas uma questão das mulheres. Não podemos combater uma desigualdade criando outra”, defende.

Na capa desta semana damos ainda destaque à análise feita pela sociedade civil ao Programa de Governo.

A Plataforma das ONG, a União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde - Central Sindical (UNTC-CS) e a Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) consideram que o Programa do Governo contém medidas positivas para o desenvolvimento do país, mas defendem que o documento deve reforçar a participação da sociedade civil, responder às principais reivindicações dos trabalhadores e garantir a concretização das promessas dirigidas ao sector empresarial.

Destaque igualmente para o reflexo que a histórica prestação dos Tubarões Azuis no Mundial de Futebol pode ter no Turismo nacional.

A participação histórica de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 poderá vir a produzir um efeito que ultrapassa largamente o desporto. Ao longo das semanas em que os Tubarões Azuis competiram nos Estados Unidos, Canadá e México, o arquipélago registou um aumento sem precedentes da sua visibilidade internacional, traduzido num forte crescimento das pesquisas relacionadas com viagens, férias e voos para o país.

Na Reportagem desta edição olhamos para a Brava e para o projecto Fluorescer.

Durante décadas, centenas de bravenses viveram com dentes manchados devido à fluorose dentária. Mas há sinais de mudança, uma vez que o projecto Fluorescer Brava iniciado há cerca de uma semana pretende tratar 500 pessoas e reduzir o peso de um problema que atravessa gerações.

Na Cultura damos espaço às Colónias de Férias, um serviço com grande procura nesta altura de férias escolares.

As férias são momentos de diversão e aprendizagem. Por isso, todos os anos, logo após o término do ano lectivo, começam as conhecidas colónias de férias, nas quais crianças e jovens têm a oportunidade de aprender mais, num ambiente de brincadeira e diversão.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Cabo Verde: Uma Nação Disruptiva e agora no Mundo do Futebol’ escrito por José da Silva Gonçalves; ‘Cabo Verde no Mundial 2026: Crónicas de uma Campanha Histórica’ da autoria de Maria João de Novais e ‘Educação: entre a promessa de futuro e a prova da escola’ escrito por Manuel Brito-Semedo.