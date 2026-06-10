Edição 1280

Faltam apenas cinco dias para a estreia de Cabo Verde no Mundial de Futebol e essa é, naturalmente, a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

A selecção cabo-verdiana de futebol continua concentrada na cidade da Tampa, Florida, nos Estados Unidos da América, onde desde segunda-feira, 08, tem estado nos trabalhos de preparação para o seu maior desafio de toda a história do futebol cabo-verdiano. A estreia contra a Espanha é no dia 15 às 15h00 (hora de Cabo Verde).

Destaque também para a entrevista de Djosinha no podcast Vozes&Histórias de Brito-Semedo. Falecido no passado dia 5 de Junho, aos 92 anos, na sua cidade natal do Mindelo, Djosinha deixa uma marca profunda na história da música cabo-verdiana. A sua voz atravessou gerações, acompanhou partidas e regressos, animou palcos, navios, rádios e comunidades da diáspora. Mais do que um cantor, foi um intérprete da memória colectiva cabo-verdiana. Esta conversa com Brito-Semedo, no dia 25 de Maio, no Podcast Vozes e Histórias, assume hoje um significado especial.

Também na capa desta semana damos destaque às mudanças no MpD.

Por um lado, Eurico Monteiro foi designado como Presidente interino do partido. A designação foi tornada pública através de um comunicado oficial do partido e surge num momento de profunda reflexão interna, depois da derrota sofrida nas eleições legislativas de 17 de Maio.

Por outro lado, há mais dois nomes que se juntam à corrida pela sucessão de Ulisses Correia e Silva: Luís Filipe Tavares e Herménio Fernandes.

Convencido que o MpD precisa de se reorganizar para voltar a ser uma alternativa governativa credível, Luís Filipe Tavares entra na corrida à liderança do partido com um discurso de unidade, renovação e reaproximação às bases, defendendo que chegou o momento de preparar uma nova ambição para Cabo Verde.

Já Herménio Fernandes defende que o MpD precisa de se reorganizar após os últimos resultados eleitorais e apresenta-se como candidato à liderança do partido com uma mensagem centrada na unidade interna, na mobilização das bases e na preparação das próximas batalhas eleitorais.

Espaço ainda para a polémica em torno da Prova Nacional de Matemática.

A suspensão da Prova Nacional de Matemática na ilha do Sal e as queixas de estudantes em São Vicente sobre a inclusão de conteúdos alegadamente “não leccionados” estão a gerar contestação no sistema de avaliação. O Ministério da Educação garante que as provas seguem os programas oficiais e que a suspensão no Sal foi um “acto isolado”.

A ler ainda o artigo de opinião ‘Manifesto pela Diversidade Linguística e Cultural de Cabo Verde’, por José Fortes Lopes, pelo Grupo Promotor do Manifesto.