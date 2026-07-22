Edição 1286

Destaque de manchete esta semana para a entrevista com Eurico Monteiro, presidente interino do MpD.

Numa análise aprofundada ao cenário político e económico de Cabo Verde, Eurico Monteiro, presidente interino do MpD, aborda os contornos atípicos do próximo Debate do Estado da Nação e avalia o legado da governação. Na entrevista, são escrutinados indicadores macroeconómicos, os desafios persistentes em sectores críticos como os transportes e a saúde, a leitura dos resultados das recentes eleições legislativas e as dúvidas quanto à sustentabilidade financeira das promessas do novo Executivo.

Na segunda manchete, esta semana, recordamos a aprovação da moção de confiança apresentada pelo governo no Parlamento.

Na passada sexta-feira, 17, o Parlamento aprovou a Moção de Confiança ao Governo, com 37 votos favoráveis do PAICV e 32 contra, dos quais 30 do MpD e dois da UCID, sem registo de abstenções.

Há vida na lixeira é o título da reportagem desta semana.

Na lixeira municipal de São Vicente, o lixo também é sustento. Entre fumo, calor e risco, muitos procuram diariamente comida, sucata e uma oportunidade de sobrevivência.

Na Economia o destaque vai para o Economic Update do Banco Mundial sobre Cabo Verde.

Segundo o documento divulgado pelo Banco Mundial, a economia de Cabo Verde cresceu em cerca de 6,3% em 2025, impulsionada por uma forte actividade turística, refere relatório do Banco Mundial, mas as fracas ligações entre ilhas são um impedimento ao crescimento.

Destaque ainda para a divulgação anual de resultados do Grupo RIU que encerrou o ano de 2025 com um desempenho que classificou como "excepcional", registando resultados positivos nas áreas financeira, recursos humanos e sustentabilidade. De acordo com o relatório apresentado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, em Sal-Rei, a cadeia hoteleira arrecadou 28,6 mil milhões de escudos em receitas, o que representa um crescimento de 8% face a 2024.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘O peso da vigilância – A democracia à prova do escrutínio’, escrito por Claudino Henriques-Veiga; ‘Bachelard: na encruzilhada entre ciência e arte’, um texto da autoria de Carlos Bellino Sacadura e ‘Decidir para além do imediatismo’ escrito por Eurídice Monteiro.