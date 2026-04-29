Edição 1274

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para as entrevistas com os líderes dos dois maiores partidos com assento parlamentar. De um lado o presidente do PAICV, Francisco Carvalho e do outro Ulisses Correia e Silva, presidente do MpD.

O presidente do PAICV, Francisco Carvalho, defende uma “nova ideia de Estado” assente na protecção social, meritocracia e redução das desigualdades, apresentando como prioridades para um eventual governo do seu partido a criação de emprego através do sector primário e da industrialização, o acesso gratuito ao ensino superior e à saúde, tarifas reduzidas nos transportes interilhas e uma profunda reforma da máquina do Estado para financiar políticas sociais e reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições.

Já o presidente do MpD e primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, defende que Cabo Verde precisa de “estabilidade, credibilidade externa e boa governação” para continuar a crescer num contexto internacional marcado por crises e incertezas. Em entrevista, Ulisses Correia e Silva apresenta como prioridades para um novo mandato a diversificação da economia através da economia azul e digital, o reforço dos rendimentos das famílias, a aposta nas energias renováveis, água e habitação, além da construção do novo hospital da Praia e no aumento da conectividade aérea e marítima entre as ilhas. Correia e Silva garante ainda que o foco do MpD é conquistar uma maioria absoluta para assegurar estabilidade política e continuidade governativa.

Outro destaque vai para o novo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O novo Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a responsabilização penal no incumprimento da pensão de alimentos, passando a abranger situações como a criação deliberada de dificuldades económicas, abandono de emprego ou falta de procura de trabalho. Segundo o bastonário da Ordem dos Advogados, Júlio César Martins, o crime deixa ainda de depender da queixa do ofendido, podendo o Ministério Público avançar com o processo de forma oficiosa.

Também em destaque está a privatização da CV Handling.

A proposta para a aquisição da maioria do capital da Cabo Verde Handling ascende a 36 milhões de euros, aos quais se somam 10,5 milhões de euros de investimento nos primeiros cinco anos, num compromisso que, segundo a Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), não se limita a uma lógica de investimento financeiro.

Há também espaço para os mais recentes números do INE sobre o Emprego em Cabo Verde.

A taxa de desemprego fixou-se em 4,9% no segundo semestre de 2025, registando uma redução de 2,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados hoje.

Na Cultura assinalamos o Dia Mundial da Dança numa reportagem em que os bailarinos cabo-verdianos defendem a necessidade de mais políticas públicas e apoios para o sector da dança, num país onde, segundo afirmam, se ensina “um pouco de tudo”, mas ainda com várias limitações estruturais.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Eleições legislativas, receitas mágicas e promessas de encantar’ de David Leite; e ‘Cabo Verde, Farol no Atlântico’ escrito por Paulo Veiga.