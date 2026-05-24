Diáspora: Apuramento geral da CNE confirma quatro deputados para PAICV e dois para o MpD

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) confirmou a eleição pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) dos quatro deputados na diáspora, enquanto o Movimento para a Democracia (MpD) conseguiu dois eleitos nacionais, nas legislativas de 17 de Maio.

A informação foi divulgada pela CNE, no seu site, após a conclusão, no sábado, dos trabalhos de apuramento geral dos resultados das eleições legislativas de 17 de Maio nos três círculos eleitorais da diáspora, nomeadamente África, Américas e Europa e Resto do Mundo.

De acordo com os editais afixados no exterior da sede da CNE, o PAICV conquistou quatro dos seis deputados em disputa nos círculos da diáspora, elegendo um deputado pelo círculo de África, um pela Europa e Resto do Mundo e dois pelo círculo das Américas.

O MpD, por sua vez, elegeu dois deputados, sendo um pelo círculo de África e outro pela Europa e Resto do Mundo.

Já os restantes partidos concorrentes nos três círculos da diáspora, nomeadamente a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), o partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS) e o Partido Popular (PP), não conseguiram eleger qualquer deputado.

Com a conclusão do apuramento geral em todos os 13 círculos eleitorais, a CNE informou ainda que avança agora para a fase de elaboração e publicação do mapa com os resultados definitivos das eleições legislativas de 2026 no Boletim Oficial.

Segundo o calendário eleitoral, a publicação dos resultados definitivos deverá acontecer entre os dias 27 e 31 de Maio.

De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, os trabalhos de apuramento geral nos três círculos eleitorais da diáspora decorreram na sua sede, na cidade da Praia, com o plenário a funcionar enquanto Assembleia de Apuramento, na presença dos assessores permanentes dos mandatários dos partidos concorrentes.