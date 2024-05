Assol Garcia vence prémio “World Music Performance” do IPMA

​A cantora cabo-verdiana Assol Garcia venceu “World Music Performance” do International Portuguese Music Awards (IPMA). A cerimónia de entrega de prémios aconteceu este sábado, 4, na Providence Performing Arts Center (PPC) em Rhode Island, nos Estados Unidos da América.

Assol Garcia venceu o prémio na categoria “World Music Performance” do International Portuguese Music Awards com a música "Kaxon ka tem cofre", tema do seu mais recente CD intitulado "Ecos de Mim".

Na mesma categoria concorria, a cantora cabo-verdiana, Cremilda Medina, com a faixa "Tempo d'Jôrge Cornitim", e os portugueses Ivo Dias com "Lôlô" e La Neta ft Soluna com "Inês Apenas".

Na sua página na rede social Facebook, Assol Garcia dedicou o prémio a Cabo Verde. “Cabo Verde, meu país que tanto amo, o prêmio é nosso. A minha missão continua, cantar Cabo Verde hoje, amanhã e sempre".

A cantora agradeceu o IPMA pelo prémio. “Obrigada IPMA, International Portuguese Music Awards por esta oportunidade de levar a música de Cabo Verde ao vosso evento. Kim Alves meu mestre, a tua música já fez história e esta história foi contada hoje pro mundo no palco do IPMA”.

De lembrar que Assol Garcia está nomeada para os Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024 que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.