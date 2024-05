​Ministério da Cultura assina protocolo com os grupos de Tabanca da Praia e de Salineiro

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Instituto do Património Cultural (IPC) assina esta terça-feira, 07, os contratos de financiamento com os grupos de Tabanca da Várzea, Achada Santo António, Achada Grande Frente e Salineiro.

O evento acontece no âmbito do programa para a Valorização da Tabanca-Património Nacional. A cerimónia será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Segundo uma nota enviada pelo MCIC, os quatro grupos mencionados serão beneficiados com um montante de 200 mil escudos, montante que se destina a apoiar e fortalecer as actividades dos grupos.

A mesma fonte destacou que este apoio é um testemunho do compromisso contínuo do Governo com a salvaguarda e promoção da riqueza cultural cabo-verdiana, em particular, a valorização da Tabanca.

De realçar que no passado dia 27 de Abril, foram celebrados sete contratos com os grupos de Santa Catarina, a saber: Associação Tabanca Lém Cabral, Tomba Touro, Tcharco, Chã De Tanque, Boca Mato, Ribeira Riba e Achada Leti, assim como o grupo da Tabanca da ilha do Maio.