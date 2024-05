Os Tubarões vão receber Prémio Carreira dos CVMA 2024

​A banda Os Tubarões vão receber Prémio Carreira dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024, que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia. o anuncio foi feito esta segunda-feira, 06, pela organização.

O Prémio Carreira é o mais alto galardão entregue pelo Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e reconhece músicos, artistas e/ou bandas cujo percurso tenha contribuído de forma inequívoca para o engrandecimento do património musical cabo-verdiano.

Segundo a organização, os Cabo Verde Music Awards reconhecem a importância da banda Os Tubarões que ao longo de mais de quatro décadas têm sido embaixadores da música de Cabo Verde.

“Os CVMA reconhecem também o papel da banda no panorama sociocultural do país, fazendo da música um poderoso instrumento de intervenção e afirmação da cultura de Cabo Verde, antes e após a Independência”, realça.

A organização explicou que a longevidade d’Os Tubarões e o facto de se manterem até hoje como uma banda no activo, com um passado glorioso, mas também com forte presença na actualidade e perspectiva de continuidade futura, fazem da banda um dos maiores casos de sucesso da música nacional.

“Por tudo isto, os Cabo Verde Music Awards 2024 dizem obrigado aos Os Tubarões e proporcionam uma merecida homenagem a todos os seus elementos, aos integrantes actuais e aos que ao longo da vida da banda, por ela passaram”, justifica.

De lembrar que as votações populares dos Cabo Verde Music Awards já se encontram abertas nas categorias Música Popular do Ano, Artista Revelação do Ano e Artista em Palco do Ano. No caso do Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, os votos do público são somados aos da Academia numa proporção de 49% público e 51% Academia CVMA.

Já no caso da Música Popular do Ano, a escolha do vencedor é feita apenas pelo público. A votação popular acontece no site oficial dos CVMA e para as categorias de voto parcial termina a 26 de maio. Já a Música Popular do Ano pode ser votada até ao último intervalo da gala a 1 de Junho.