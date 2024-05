​Assomada acolhe Encontro de Poetas de Santiago

O espaço Poial Lounge, na cidade de Assomada acolhe esta sexta-feira, 10, o Encontro de Poetas de Santiago. Trata-se de um evento organizado pela Câmara Municipal de Santa Catarina e a Livraria Pedro Cardoso.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina, este encontro acontece sob o lema “a poesia está na rua!”.

“Entre as 10h00 e as 18h00, poetas de vários municípios da ilha de Santiago irão passar pelo espaço, fazendo intervenções absolutamente livres, falando sobre a sua criação poética, dizendo poemas e/ou falando da poesia num sentido mais global”, indica.

O Encontro de Poetas de Santiago conta com o apoio da Associação Literária do Tarrafal de Santiago (ALTAS) e do Poial Lounge.

Além deste encontro, decorre na cidade da Assomada, mais uma edição da Feira do Livro, no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santa Catarina e a Livraria Pedro Cardoso.

A edição deste ano está patente na Zona Pedonal, numa tenda instalada junto ao espaço Poial. A abertura oficial contou com uma intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, Jassira Monteiro, e do administrador da Livraria Pedro Cardoso, Mário Silva.

A mesma fonte informa que a feira conta com exposição e venda de livros, e contempla uma pequena biblioteca móvel com livros dirigidos a todos os públicos, “dando ênfase a escritores cabo-verdianos, mas também contando com livros de autores internacionais e obras que agregam ao nosso conhecimento sobre os mais variados temas”.

“Uma marca cultural recorrente na agenda do município de Santa Catarina, a feira do livro atrai diversos visitantes, como estudantes e professores de estabelecimentos de ensino da Assomada”, acrescenta.

Para a mesma fonte, o objectivo da Feira do Livro de Assomada é incentivar e reforçar o hábito de leitura no público santa-catarinense, além de contribuir para a divulgação dos livros como elemento de lazer e conhecimento. A feira encontra-se aberta ao público até esta sexta-feira, 10.

Paralelamente à Feira do Livro, está patente na Zona Pedonal junto ao Centro Cultural Norberto Tavares, a Feira de Artesanato, Gastronomia & Agronegócio, que decorre até sábado, 11, e contará com animação cultural.