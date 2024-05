​Campo de Concentração de Tarrafal acolhe Festival de Resistência “Do Eco à Música”

O Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago acolhe esta sexta-feira, 10, o Festival de Resistência “Do Eco à Música”, que contará com actuação de artistas cabo-verdianos, portugueses, angolanos e bissau-guineenses.

Batchart, Princezito e Batucadeiras, Susete e Venancinho, Fattú Djakitté, Vacine Rosa, Tabanka, Ary Kueka, Mário Gamboa e A Garota Não, são os artistas que vão actuar neste festival que acontece a partir das 19h30.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, o evento está enquadrado nas actividades celebrativas dos 50 anos de 25 de abril e 50 anos do Encerramento do Campo de Concentração de Tarrafal (1974-2024), que acontece sob o lema “Liberdade em Memória”.

As actividades iniciaram-se a 25 de Abril com o lançamento do selo 50 anos de 25 de Abril, pelos Correios de Cabo Verde, no Campo de Concentração de Tarrafal e a conferência “Caminhos de Mudança”, no Centro Cultural Português, e culmina com a inauguração da Biblioteca de Livros Proibidos, Simpósio Internacional e Festival de Resistência.

A mesma fonte realça que estas actividades são realizadas em conjunto com Portugal, no âmbito de um Memorando assinado em 2024, pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde e Portugal.