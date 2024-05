Abraão Vicente distinguido com Prémio Mérito e Excelência na 10ª edição da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, será distinguido com o Prémio Mérito e Excelência durante a 10ª edição da Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas a ser realizada este sábado, 11, em Funchal, Portugal.

A escolha de Abraão Vicente, segundo explicou a organização, foi por indicação unanime do Governo Regional da Madeira da Comissão Organizadora da Mesclarte’24, assim como os nomes de Tolentino Nóbrega, João Pestana, João Carlos Abreu, Ricardo Velosa, António da Cunha Telles, Manuela Aranha e Zita Cardoso.

De acordo com a organização do evento, a premiação é um reconhecimento público, por parte da comissão organizadora e da região pelo trabalho desenvolvido pelo governante em prol da cultura e indústrias criativas atlânticas “com visão contemporânea e incisiva”, tendo as suas intervenções e acções como ministro revelado nas acções programáticas de Cabo Verde, bem como pela forma eloquente como aborda os mais diversos temas da cultura.

Abraão Vicente constitui assim, realçou, o primeiro cidadão fora da região portuguesa a receber a distinção, de um evento que tem como propósito a construção de um diálogo de comparação entre os agentes da cultura e das indústrias criativas do eixo do atlântico de língua portuguesa, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Brasil.

O Mesclarte’24 acontece nos dias 11 e 12 de Maio, na Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira.