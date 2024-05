​Assol Garcia anuncia apresentação de “Ecos de Mim” na Cidade da Praia

A cantora foguense que reside nos Estados Unidos apresenta o seu mais novo álbum intitulado “Ecos de Mim”, no dia 8 de Junho, na Cidade da Praia. A informação foi anunciada esta segunda-feira, 13, pela cantora na sua página na rede social Facebook.

O concerto de apresentação do seu álbum será no dia 8 de Junho, às 21h00, na Assembleia Nacional. Neste concerto, a cantora promete dar tudo de si.

Lançado em Novembro de 2023, “Ecos de mim”, foi gravado entre os Estados Unidos da América, Cabo Verde, França e Holanda, e reúne compositores renomados como Betú, Júlio Correia, Princezito, Teófilo Chantre, Alberto Alves, Kim Alves e Augusto Cego.

O álbum tem a marca e produção de maioria das faixas de Kim Alves e também a produção de Toy Vieira, Djim Job, Kalú Monteiro e Kaku Alves e também teve a participação de mais de 30 músicos.

Morna, Coladeira, Talaia Baixo, são alguns dos gêneros musicais que compõem o disco "Ecos de mim" composto por 17 faixas musicais.

De lembrar que Assol Garcia venceu o prémio na categoria “World Music Performance” do International Portuguese Music Awards com a música "Kaxon ka tem cofre", tema do seu mais recente CD intitulado "Ecos de Mim".

A cantora natural da ilha do Fogo, está nomeada para os Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024 que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia.