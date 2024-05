​Bailarina Athena Andrade no palco dos CVMA 2024

A bailarina de origem cabo-verdiana Athena Andrade é mais uma convidada Especial que irá actuar no palco dos Cabo Verde Music Awards (CVMA) 2024, que acontece na Cidade da Praia.

Segundo a organização dos CVMA, a bailarina estará em estreia absoluta em Cabo Verde. “Athena Andrade começou a dançar com apenas 6 anos e é hoje, aos 19 anos, uma bailarina profissional reconhecida pelo seu enorme talento nos EUA”.

Athena já fez performances em produções cinematográficas da Marvel Studios e Disney, também actuou no conceituado programa, vencedor de Emmys. da ABC “Good Morning America”, além de muitas outras participações em programas de televisão norte-americanos.

Desde muito criança que o seu talento se destaca no mundo da dança e tem-lhe valido vários títulos e prémios em campeonatos nacionais. Athena venceu três vezes o Youth American Grand Prix na categoria ballet.

“Actualmente a bailarina profissional vive entre Nova Iorque e Providence onde além de dançar, também ensina dança. Apesar de ter ascendência cabo-verdiana e do seu enorme talento, Athena nunca actuou em Cabo Verde, pelo que será uma estreia absoluta nos palcos dos CVMA”, lê-se na nota.

De recordar que a 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e a respectiva After Party, acontecem dia 1 de Junho no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais Jimmy P., Neyna, Nancy Vieira, Beto Dias e Diogo Piçarra. Kathy Moeda e José Carlos Malato.

Votações

As votações populares dos Cabo Verde Music Awards já se encontram abertas nas categorias Música Popular do Ano, Artista Revelação do Ano e Artista em Palco do Ano.

No caso do artista em Palco do Ano e Revelação do Ano, os votos do público são somados aos da Academia numa proporção de 49% público e 51% Academia CVMA.

Já no caso da Música Popular do Ano, a escolha do vencedor é feita apenas pelo público.

A votação popular acontece no site oficial dos CVMA e para as categorias de voto parcial termina a 26 de maio. Já a Música Popular do Ano pode ser votada até ao último intervalo da gala a 1 de Junho.