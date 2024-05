​After dos Vencedores dos CVMA com participação especial de Mi Casa

Este ano, a After dos Nomeados acontece no mesmo espaço da Gala Cabo Verde Music Awards (CVMA), no Porto da Praia, e vai contar com a participação muito especial do grupo sul africano Mi Casa, informou hoje a organização.

A 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e a respetiva After dos Vencedores acontece dia 1 de Junho no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais Jimmy P., Neyna, Nancy Vieira, Beto Dias e Diogo Piçarra. Segundo a organização, os Mi Casa prometem fazer da After dos Vencedores uma grande festa em continuidade com a Gala CVMA. “Conhecidos pelo seu estilo animado e pela forte interação que promovem com o público”. Os Mi Casa são uma banda composta por três elementos: Dr. Duda, produtor e pianista, J'Something vocalista e guitarrista, e Mo-T trompetista que se tem assumido como uma das maiores referências do afropop e house sul africano. Além da actuação dos Mi Casa, a After dos Vencedores terá ainda a participação dos Dj’s Pensador (Dj oficial da festa), Dj Streladuh e Dj Vavá. A organização explica que a After dos Vencedores resulta de uma parceria com o grupo Brugil Eventos. Bilhetes à Venda- 1º lote esgotado Conforme a organização, o primeiro lote de bilhetes que estavam a ser comercializados a preços promocionais já terminou. “Hoje inicia-se a comercialização do 2º lote. Os bilhetes custam 2.500 escudos para a Gala, 1.500 escudos para a After dos Vencedores”. No caso do bilhete combinado para os dois eventos, o preço promocional será mantido e é de três mil escudos. Está ainda disponível, a partir de hoje, um bilhete After dos Vencedores VIP que custa 2.500 escudos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.