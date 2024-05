Os bustos de Norberto Tavares e Nha Bibinha Cabral já estão prontos para serem colocados nos municípios de Santa Catarina e Tarrafal, interior de Santiago, segundo informação avançada esta quinta-feira,16, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. As duas obras foram feitas pelo escultor, Domingos Luísa.

Numa publicação na rede social Facebook, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas informou que os dois municípios mais a norte da ilha de Santiago, Santa Catarina de Santiago e Tarrafal, também vão ter um busto em homenagem a uma grande figura de destaque da cultura.

“Norberto Tavares, músico, compositor, autodidacta, autor de "Nôs kabu Verdi di Sperança", um exímio tocador e crítico social vai ter o seu busto colocado no seu município natal - Santa Catarina - muito em breve”, assegura.

A mesma fonte explicou que Santa Catarina já tem um Museu que leva o nome de Norberto Tavares, grande figura da cultura cabo-verdiana.

Já o busto de Nha Bibinha Cabral avisa que aguarda por indicações de um local, em Tarrafal de Santiago, seu município natal, para a sua colocação.

Neste sentido, esta quinta-feira, 16, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, efectuou uma visita ao ateliê do escultor para ver de perto as duas obras.

Os bustos estão enquadrados num projecto criado pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, desde a legislatura anterior (2016/2020), como forma de elevar figuras e personalidades incontornáveis da nossa cultura. O projecto tem sido levado a cabo em parceria com as câmaras municipais locais.

O MCIC anunciou que já encomendou, um busto em homenagem a outra grande figura da música, desta feita do município da Praia.