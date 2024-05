“Desdi Mininu, Nu Cuida Di Nos Planeta” é projecto de responsabilidade social dos CVMA 2024

“Desdi Mininu, Nu Cuida Di Nos Planeta” é o projecto de responsabilidade social dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), em parceria com a União Europeia em Cabo Verde. Informação anunciada pela organização esta quarta-feira, 22, numa conferência de imprensa que aconteceu na cidade da Praia.

Segundo a diretora de Comunicação dos CVMA, Soraia de Deus, a União Europeia em Cabo Verde é o parceiro que desde primeira hora abraçou o projecto. “Desdi Mininu, Nu Cuida Di Nos Planeta é o mote de uma campanha que pretende sensibilizar a classe artística, mas também o público em geral, especialmente as crianças, sendo os futuros cidadãos de amanhã, para a causa da protecção e preservação ambiental com foco na sustentabilidade e no impacto das alterações climáticas”.

A organização anunciou que através desta campanha serão realizadas várias acções no terreno não só durante a agenda da gala CVMA, mas ao longo do ano, que pretendem incluir os artistas e comitiva CVMA, agentes, membros da Academia e outras personalidades do mundo musical.

“A ideia é consolidar neste público-alvo, que é um público com um impacto mediático bastante grande, alguns conceitos, atitudes e posturas que permitam influenciar positivamente a sociedade e criar uma consciência da necessidade da protecção e preservação ambiental do planeta, bem como de promoção de boas práticas ambientais”, sublinha.

As acções, conforme indicou a organização, vão incluir visitas a projectos levados a cabo pela União Europeia em Santo Antão e Santiago focados na protecção e preservação do meio ambiente e boas práticas ambientais com impacto direto na vida das populações.

Além disso, na gala CVMA, a União Europeia vai distinguir um dos artistas nomeados com o troféu Acção Social, atribuindo-lhe o papel de representante desta causa em Cabo Verde.

“No final, espera-se que os artistas estejam mais conscientes do seu papel enquanto formadores de opinião e vozes ativas face à necessidade de sensibilização para o impacto das alterações climáticas e importância da proteção e preservação ambiental”, aponta.

Por outro lado, disse que já está tudo a posto para os CVMA deste ano, “os nomeados e toda a comitiva começa a chegar na segunda metade da próxima semana vamos fazer uma grande festa da música cabo-verdiana, no Porto da Praia”.

Soraia de Deus avançou que nesta gala estará presente um número considerável de artistas nomeados. “É um ano em que temos a alegria de termos a maior parte dos artistas nomeados connosco, conseguimos conjugar as agendas e vamos fazer uma grande festa da música cabo-verdiana, com convidados internacionais”.