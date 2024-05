​Xpressá apresenta conto tradicional “Unine”

A Xpressá Escola de Teatro apresenta nos dias 02 e 08 de Junho, na cidade de Mindelo, o espectáculo teatral "Unine", um conto tradicional de Cabo Verde. O espectáculo será apresentado no Auditório do Centro Cultural do Mindelo, pelos alunos das Oficinas de Teatro Permanente.

A apresentação da peça representa o culminar das actividades desenvolvidas no âmbito das referidas oficinas durante o ano lectivo 2023/24, e conta com a parceria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no edital de Fomento à Criação Artística nacional para o ano de 2024.

"Unine conta a história de uma menina que nasceu `butiod` ou `nocent` e que a mãe numa tentativa de protegê-la dos olhares incómodos de uma sociedade intolerante à diferença, leva-a para viver numa gruta. Contudo, um dia, Unine consegue escapulir-se e inicia-se a luta de uma mãe em busca da filha”, conta.

A mesma fonte indicou que infelizmente `Unine` é um dos contos tradicionais menos conhecidos em Cabo Verde e por tal, é objectivo fundamental deste projecto preservar a nossa cultura, tradições e oralidade.

A peça foi feita a partir do conto documentado de Leão Lopes, dos dramaturgos Valódia Monteiro e Patrícia Silva que criaram uma adaptação ao teatro escrita a "4 mãos".

Conta encenação e direcção artística da socióloga Patrícia Silva, este projecto conta com o colectivo de artistas que se uniram no sentido do mesmo poder acontecer, nomeadamente: Direcção Artística e de actores. Desenho de Luz e montagem do palco do fazedor de teatro Di Fortes, com o apoio do actor e professor Fernando Francês.

A produção executiva da peça é da actriz Polibel Rodrigues com apoio das actrizes Yeda Cristy e Denise Lima. Cenário do carnavalesco Fernando Morais sobre a coordenação da actriz e professora de Educação Artística Celmira Veríssimo.

Desenho de Figurinos e Adereços de Ailton Duarte sob a coordenação da actriz Yeda Cristy, também responsável pelo Make Up e Caracterização das personagens.

Sonoplastia criada pelo músico Nuno Tavares. O fazedor de teatro Lívio Fonseca como assistente de ensaios. Design de cartazes e bilhetes do Designer Carlos Andrade.

Este projecto conta ainda com a parceria da Escola Salesiana de Artes e Ofícios do Mindelo que ao longo do ano lectivo cedeu o espaço do salão de teatro para os ensaios das oficinas de crianças e adolescentes, tendo em conta que a Xpressá ainda não dispõe de um espaço próprio.