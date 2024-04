​Xpressá Escola de Teatro apresenta espectáculo “Caxote” no Mindelo

A Xpressá Escola de Teatro apresenta esta sexta e sábado, 5 e 6, o espectáculo “Caxote”, no Auditório do Centro Cultural do Mindelo, no âmbito do evento "Xpaiode na Palco".

O espectáculo que acontece às 21h00, tem como objectivo celebrar Março, o mês do teatro. Segundo a professora Patrícia Silva, responsável pelo projecto "Xpaiode na Palco", a referida apresentação será feita pelos alunos do Curso de Teatro de Adultos, para marcar o final de seis meses de formação em técnicas de iniciação teatral nomeadamente: técnicas de expressão corporal e movimento, expressão facial, gestual, de comunicação, construção de personagens, entre outros aspetos fundamentais da arte dramática. Patrícia Silva explicou que “Caxote” é um espectáculo sobre os nossos medos, as nossas preocupações diárias cada vez mais crescentes que nos levam a um estado de crença onde temos que constantemente nos livrarmos de um perigo iminente. “Caixas físicas ou mentais, mas que nos aprisionam de tal forma que vivemos o presente, agarrados a um futuro incerto e temido. Vivemos constantemente em fuga de uma verdade que não é necessariamente a nossa”, realça. Com dramaturgia e encenação de Patrícia Silva, a peça conta com a direcção de actores e Desenho de Luz e da Arquitetura de Cenas de Di Fortes. Criação de personagens e intérpretes: Denise Lima, Yeda Cristy, Telma Chantre, Vivian Rodrigues, Maria dos Anjos, Fernando Francês, Rudson Sousa, Lucélia Lopes, Lucileida Ramos, Teresa Duarte e Polibel Rodrigues e Lúcia Monteiro.

