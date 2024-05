Câmara Municipal de São Miguel com homenagem ao humorista Nho Puxim

O município de São Miguel, interior de Santiago recebe este sábado, 25, um conjunto de actividades em homenagem ao humorista João Velhinho Rodrigues, conhecido por todos por Nho Puxim ou Nastaci Lopi.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de São Miguel, o evento contará com uma celebração eucarística, seguida da atribuição do nome "Nho Puxim" à Casa das Artes da cidade, e termina com um Festival de Comédia que vai contar com grandes humoristas nacionais, a realizar-se no Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta.

A mesma fonte indica que com estas actividades a edilidade micaelense quer homenagear e prestigiar, a título póstumo, o artista que foi Nhu Puxim, que manteve sempre uma ligação afectiva com o município de São Miguel, onde viveu durante a sua juventude e onde, aos fins de semanas, animava a população com as suas estórias marcantes e lembradas por todos.

O Festival de Comédia será às 19h00, o Centro Histórico e Cultural do Porto da Calheta, e contará com a participação dos humoristas Carlos Andrade, Henrique Alhinho, CvTep, Beatriz Lúcio, Rubem Barros, Rubem Mendonça, Iven Cidário, Benji, Jailson Miranda, Flor, Kompas Andrade, Olavo Cabral, Nely Tavares “A Kriol” e Ju di Koia.

De lembrar que Nho Puxim faleceu no passado dia 26 de Abril, nos Estado Unidos da América.