​Festival Internacional de Filmes para Acção Climática do Atlântico será de 1 a 9 de Novembro

O Festival Internacional de Filmes para Acção Climática do Atlântico (FIAC) vai acontecer de 1 a 9 de Novembro, na Cidade da Praia. Neste sentido foi lançado o Concurso de Filmes “Nha Cidade, Nha Filme”, para garantir a qualidade dos filmes e conteúdos que serão produzidos para a Mostra Oficial do FIAC.

O lançamento oficialmente do Festival Internacional de Filmes para Acção Climática do Atlântico (FIAC) aconteceu esta quarta-feira, 29, numa conferência de imprensa realizada pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) e que contou com a presença de Lawrence David Foldes da Academia de Óscares de Hollywood.

Segundo o presidente da ACACV Júlio Silvão, tiveram que adotar o processo de evolução e desenvolvimento do projecto de 2022 a esta data a uma nova roupagem, porque mudaram de filme ambiental para filme de acção climática, tendo em conta as preocupações da acção climática a nível mundial.

“E Cabo Verde não foge à regra, por ser um país ilhéu, insular, e poder correr grandes riscos pela sua geografia. Por isso, é uma preocupação de cada um e de todos, para evitar o aquecimento global, para evitar problemas respeitando a sobrevivência de animais e vegetais, para garantir o desenvolvimento saudável do ser humano, do ser animal e do ser vegetal”, realça.

Júlio Silvão explicou ainda que não foi fácil, do período de 2022 a 2024, mobilizar sinergias e meios necessários para estarem a anunciar oficialmente a realização do primeiro Festival Internacional de Filmes para a acção climática do Atlântico.

“O festival em 2022, tínhamos como parceiro diferentes festivais internacionais, um dos quais o festival ambiental mais antigo no mundo neste momento, sendo o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (Cineeco Seia). E nós ficamos condicionados à disponibilização de sinergias por parte destes festivais, portanto das Canárias e do Cineeco Seia, para realizarmos o nosso festival no sentido de não coincidir com os festivais deles, e nem com grandes festivais temáticos ambiental ou acção climática no resto do mundo”, sublinha Júlio Silvão.

Por seu lado, Lawrence David Foldes disse que este festival é extremamente importante, porque não é apenas um festival de cinema, ou uma competição, mas tem a ver com um dos mais importantes assuntos do mundo agora, sendo sobre o ambiente e o clima.

Em relação ao Concurso de Filmes “Nha Cidade, Nha Filme”, a organização avisa que é destinado a todos os munícipes de Cabo Verde, visando criar olhares diferenciados no respeitante às causas e consequências da mudança climática e o papel da sociedade em todo o processo da ação climática.

O concurso decorre de 29 de Maio (Dia Mundial da Energia) a 16 de Setembro (Dia Internacional de Preservação da Camada De Ozono) do ano de 2024.

“De modo a garantir a qualidade dos filmes e conteúdos que serão produzidos para a Mostra Oficial do FIAC, será lançado o Laboratório de Cinema Climático focado na capacitação, partilha e reflexão sobre o cinema e o clima, viabilizando o acesso ao conhecimento técnico e à informação de qualidade”, indica.

Conforme a mesma fonte, será uma experiência imersiva que visa envolver e imergir completamente os formandos num espaço de experimentação na realização de filmes para acção climática e no desenvolvimento de micro-projetos para minimizar o impacto das mudanças climáticas, que terá como palco principal o Parque 5 de Julho.

Neste âmbito, o director/roteirista/produtor de Hollywood Lawrence David Foldes, da comissão executiva da Academia de Óscares, para a realização das formativas de 3 a 5 de Junho: Workshop “Produtor pela primeira vez”, Workshop “Diretor pela primeira vez”, Masterclass ‘Hollywood, Directing, and Acting’, Lawrence David Foldes já abordou todos os géneros desde a sua primeira longa-metragem, o clássico Malibu High, quando foi reconhecido como o mais jovem cineasta profissional da história.