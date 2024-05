​Michel Montrond lança disco “Mas um dia”

O cantor e compositor foguense Michel Montrond lança no dia 31 de Maio, o seu segundo disco intitulado “Mas um dia”. O disco chega a todas as plataformas digitais hoje, e conta também com edição física, que estará brevemente no mercado.

“Mas um dia” conta com a produção do Hernani Almeida, no La Villa Studio, com chancela Harmonia.

Segundo uma nota da Harmonia, o disco marca um novo tempo e um novo caminho na carreira de Michel Montrond, este faz um percurso entre vitórias e derrotas, com novos encontros, novas sonoridades e novas parcerias.

“O disco aborda temas à volta do quotidiano cabo-verdiano, e faz homenagem a todos os músicos e compositores, que têm contribuído e enriquecido a música de Cabo Verde, e da ilha do Fogo em particular”, explica.



O disco conta com 10 faixas, com predominância do Talaia Baxu, gênero musical que caracteriza o artista. “Uma simbiose perfeita entre o lírico e a melodia, onde o uso de expressões próprias do quotidiano foguense, enaltecem a cultura da ilha do Fogo”

A mesma fonte realça que “Mas um dia” traz uma sonoridade especial, em que o artista se inspirou no simples bater do leite para obter a manteiga, para criar este tema em homenagem aos homens do campo.

Este novo trabalho surge após onze anos do primeiro disco de Michel Montrond, “Kamin di Bedju”, que inclui o single galardoado em 2013 como Música do Ano nos Cabo Verde Music Awards (CVMA), “Mi so ki fica li”.