Noite da Gala do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana é já hoje na Praia

A 13ª Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana realiza-se hoje. Este ano, a Gala acontece no dia 1º de Junho no Porto da Praia e tem como convidados especiais Jimmy P., Neyna, Nancy Vieira, Beto Dias, Diogo Piçarra e a bailarina Athena Andrade. A gala será apresentada pela cabo-verdiana Kathy Moeda e o português José Carlos Malato.

Depois da última edição dos CVMA ter decorrido na ilha do Sal, a Cidade da Praia volta a ser a “casa” do Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana. O evento acontece pela primeira vez num local improvável, o Porto da Praia, fazendo da concretização da Gala mais um desafio para a organização.

O local da Gala, segundo a organização, é resultado de uma parceria entre a Enapor, patrocinador Ouro do evento e os CVMA. “Será, por isso, construída uma sala de espectáculos provisória no Porto da Praia, com espaço de estacionamento e todas as infraestruturas necessárias para um evento de Gala como é marca dos CVMA”.

A directora de Comunicação dos CVMA garantiu na semana passada que já está tudo posto para a Gala, e que os nomeados e toda a comitiva começa a chegar na segunda metade desta semana. “Vamos fazer uma grande festa da música cabo-verdiana, no Porto da Praia”.

Soraia de Deus avançou que nesta Gala estará presente um número considerável de artistas nomeados. “É um ano em que temos a alegria de termos a maior parte dos artistas nomeados conosco, conseguimos conjugar as agendas e vamos fazer uma grande festa da música cabo-verdiana, com convidados internacionais”.

Este ano, a banda Os Tubarões vai receber o Prémio Carreira que é o mais alto galardão entregue pelo Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e reconhece músicos, artistas e/ou bandas cujo percurso tenha contribuído de forma inequívoca para o engrandecimento do património musical cabo-verdiano.

Em relação à Responsa­bilidade Social, esta edição dos CVMA, em parceria com a Delegação da União Europeia em Cabo Verde unem a sua voz à causa das alterações climáticas e da protecção e sustentabilidade ambiental rumo a um planeta cada vez mais saudável para todos.

“Desdi Mininu, Nu Cuida Di Nos Planeta”, conforme a organização é o mote de uma campanha que pretende sensibilizar a classe artística, mas também o público em geral, especialmente as crianças, sendo os futuros cidadãos de amanhã, para a causa da protecção e preservação ambiental com foco na sustentabilidade e no impacto das alterações climáticas.

“Um impacto que Cabo Verde conhece bem, face ao fenómeno da seca. Através desta campanha serão realizadas várias acções no terreno não só durante a agenda da Gala CVMA, mas ao longo do ano, que pretendemos incluir os artistas e comitiva CVMA, agentes, membros da Academia e outras personalidades do mundo musical”, anunciou Soraia de Deus.

Para a organização, a ideia é consolidar neste público-alvo, que é um público com um impacto mediático bastante grande, alguns conceitos, atitudes e posturas que permitam influenciar positivamente a sociedade e criar uma consciência da necessidade da protecção e preservação ambiental do planeta, bem como de promoção de boas práticas ambientais.

“As acções vão incluir visitas a projectos levados a cabo pela União Europeia em Santo Antão e Santiago focados na protecção e preservação do meio ambiente e boas práticas ambientais com impacto directo na vida das populações”, considerou.

Além disso, na Gala CVMA, a União Europeia vai distinguir um dos artistas nomeados com o troféu Acção Social, atribuindo-lhe o papel de representante desta causa em Cabo Verde.

Nomeados

Este ano, 31 artistas com trabalhos lançados entre 1º de Janeiro e 31 de Dezembro de 2023 estão nomeados em 17 categorias, num total de 61 nomeações. Assol Garcia, Djodje e Soraia Ramos são os artistas mais nomeados desta 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

Conforme a organização, os CVMA congratulam-se com o grande aumento de produções musicais que se verificou no ano passado, pelo que, face a este facto, entendeu por bem aumentar o número de nomeados de 3 para 4 em oito categorias.

Este ano, a After dos Nomeados acontece no mesmo espaço da Gala Cabo Verde Music Awards (CVMA), no Porto da Praia, e conta com a participação muito especial do grupo sul-africano Mi Casa.

Além da actuação dos Mi Casa, a After dos Vencedores terá ainda a participação dos Dj’s Pensador (Dj oficial da festa), Dj Streladuh e Dj Vavá.

Internacionalização

Com o objectivo de internacionalizar o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e também de o aproximar da sua diáspora, pelo segundo ano consecutivo, a apresentação dos Nomeados aconteceu fora do território nacional.

Depois de, no ano passado, os CVMA terem rumado aos Estados Unidos, a Boston, este ano foi a vez de Lisboa, Portugal, receber o Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana. O evento aconteceu no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa no passado 19 de Abril.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1174 de 29 de Maio de 2024.