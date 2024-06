"Nha Terra" de Soraia Ramos vence Música do Ano nos CVMA 2024

Os vencedores da XIII edição dos Cabo Verde Music Awards foram conhecidos este sábado. Soraia Ramos conquistou o prémio Melhor Música do Ano com a música "Nha Terra". “Bu ka Speraba” de Djodje x Neyna venceu na categoria Música Popular do Ano.

Soraia Ramos também ganhou o prémio de Melhor Intérprete Feminina, pelo segundo ano consecutivo. Destaque ainda para os artistas Djodje leva para casa as estatuetas de Intérprete Masculino do Ano e Música Popular do Ano com o tema Bu Ka Speraba (ao lado de Neyna), e Dino d’Santiago que também recebeu dois trofeus Artista em Palco do Ano e o Prémio de Acção Social. A edição deste ano dos CVMA, realizada no cais da Praia, homenageou o grupo “Os Tubarões”, distinguidos com Prémio Carreia. Diogo Piçarra, Alberto Koenig e Ceuzany prestaram uma homenagem "emocionante" a Sara Tavares, falecida em Novembro de 2023, aos 45 anos. A noite da XIII edição dos CVMA contou com actuações de artistas como Djodje, Neyna, Nancy Vieira, Helio Batalha, Nelson Freitas, Jimmy P, Diogo Piçarra, Os Tubarões e Beto. Vencedores dos CVMA 2024 Melhor Música do Ano: Soraia Ramos - "Nha Terra" Prémio revelação: Nessa Onda - “Completam” Colaboração do Ano: Supa Squad ft. Mariza & Apollo G - “Minha Terra” Melhor Videoclipe do Ano: Alberto Koenig - “Totoloto” Outros Ritmos do Ano: Ga DaLomba x Gil Semedo - “Omi Tambe Ta Txora” Música Tradicional do Ano: Lejemea ft. Freirianas Guerreiras - “Si Bu Dam” Hip Hop do Ano: PCC x Boy Game x Loreta KBA - “Buli Mundo” Coladeira do Ano: Neuza - “Dixan Bai” Afrobeats/Afrohouse do Ano: Nelson Freitas - “Hero” Kizomba do Ano: Garry - “Bum Bum na Peto” Funaná do Ano: Titio de Belo freire e Kamoka ft. Zeny Gaita - “Ami é de Mundo” Morna do Ano- Cremilda Medina - “Nova Aurora” Intérprete Masculino do Ano- Intérprete Masculino do Ano: Djodje - “Nha Love” Intérprete Feminina do Ano - Soraia Ramos Música Música Popular do Ano: Djodje x Neyna - “Bu ka Speraba” Álbum do Ano: Assol Garcia - “Ecos de Mim”, Artista em Palco do Ano: Dino d´Santiago Prémio acção social- Dino d´Santiago Menções honrosas: Palinh Vieira, Djim Job e Kalu Monteiro, Morgadinho e Tey Santos.

