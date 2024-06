Novo programa de apoio destinado a músicos da CPLP abre candidaturas este mês

Profissionais da área da música dos países da CPLP podem candidatar-se a partir de 15 de Junho ao programa de apoio “Viagens pela Música de Língua Portuguesa”, com uma dotação de 46 mil euros na primeira edição.

De acordo com a Direcção-Geral das Artes (DGArtes) de Portugal, que criou o projecto com a Fundação Nacional das Artes (Funarte) do Brasil, num comunicado hoje divulgado, o “Viagens pela Música de Língua Portuguesa” “visa exclusivamente dar apoio à circulação dos músicos, agrupamentos e investigadores da área da música residentes em África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe) e em Timor-Leste”.

Na primeira edição, o novo programa de apoio tem disponível um orçamento de 50 mil dólares (cerca de 46 mil euros) e o período de candidaturas decorre entre 15 de Junho e 01 de Outubro deste ano.

De acordo com o aviso de abertura do concurso, “podem ser apresentados projectos dedicados a música de todos os géneros e que promovam o desenvolvimento de linguagens, territórios ou cenas musicais, conhecimento e competências artísticas e técnicas, o intercâmbio de saberes, a formação de públicos, o lançamento de artistas e obras e que gerem redes de trabalho que perdurem no tempo”.

Além disso, os projectos “devem, também, desenvolver actividades de formação e sensibilização de públicos para a música nos países de destino”.

“Todos os projectos apresentados têm necessariamente que envolver pessoas ou obras de artistas musicais ou património musical imaterial de Brasil e Portugal conjuntamente com propostas culturais de ao menos um dos outros países da CPLP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste)”, lê-se no aviso de abertura.

Os projectos, que deverão realizar-se entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2025, podem ter em vista residências artísticas, trabalhos de pesquisa musical (etnográfica, antropológica ou musicológica) “ou uma interacção das modalidades enunciadas”.

A linha de apoio “Viagens pela Música de Língua Portuguesa” resulta de um protocolo entre o Programa Ibermúsicas, a DGArtes, a Funarte e a CPLP, assinado em 21 de Maio em Lisboa.

O Ibermúsicas é um Programa de cooperação Ibero-Americana para a Música, integrado até agora por 15 países (Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, Espanha, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e Portugal), abrindo as suas actividades, com este protocolo, aos Estados membros da CPLP.

A DGArtes e a Funarte são as entidades responsáveis pela implementação do Ibermúsicas no Brasil e em Portugal, respectivamente.