​Yara dos Santos representa Cabo Verde no Fórum Internacional de Académicos em Itália

A escritora e presidente da Associação de Relações Públicas, Yara dos Santos vai representar Cabo Verde no Fórum Internacional de Académicos, que decorrerá de 07 a 12 deste mês, na cidade de Roma, Itália.

Yara dos Santos foi recentemente nomeada como Académica Correspondente da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo.

Segundo uma nota enviada, o Fórum Internacional de Académicos 2024 é promovido pela Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo (ABCP), Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo (AICP) e Academia Argentina de Cerimonial (AAC) e, reunirá especialistas de renome internacional.

A mesma fonte indica que o evento contará com uma programação científica rica, incluindo palestras e visitas técnicas, com o objectivo de promover a confraternização entre académicos e estimular o estudo e debate sobre o cerimonial como ciência do conhecimento, relacionado à produção criativa humana.

Formada em Relações Públicas e pós-graduada em Marketing Político, Assessoria de Imprensa e Protocolo, Yara dos Santos tem-se destacado como palestrante e conferencista em vários países, abordando temas como o empoderamento dos jovens, meninas e mulheres nas áreas de escrita, comunicação e liderança. O seu trabalho e impacto têm sido reconhecidos por diversas distinções internacionais.