​Espectáculo teatral “Caxote” regressa ao palco do Centro Cultural do Mindelo

O espectáculo teatral “Caxote” da Xpressá Escola de Teatro regressa nos dias 28 e 29 deste mês, ao palco do Auditório do Centro Cultural do Mindelo. O espectáculo será apresentado pelo grupo de alunos que frequentaram o Curso de Iniciação Teatral para Adultos durante o ano lectivo 2023/24.

Segundo uma nota enviada, "Caxote" vai colocar 11 personagens em palco. “Cada uma retratando uma vontade concreta que a faz movimentar em cena, contrapondo com uma contravontade que a impede ao longo do espectáculo de atingir os seus objectivos”. A mesma fonte explica que as 11 personagens estão interligadas com a temática da Ansiedade que muito tem afligido a nossa sociedade actualmente. Conforme a sinopse a peça mostra as angústias, tormentos, agonias nos metem em caixas. “Caixas físicas ou mentais, mas que nos aprisionam de tal forma que vivemos o presente, agarrados a um futuro incerto e temido. Vivemos constantemente em fuga de uma verdade que não é necessariamente a nossa”. “Caxote” é um espetáculo sobre os nossos medos, as nossas preocupações diárias cada vez mais crescentes que nos levam a um estado de crença onde temos que constantemente nos livrarmos de um perigo eminente. Com dramaturgia, encenação e direcção artística de Patrícia Silva, a peça conta com a direção artística, direção de actores e de cena, desenho de Luz de Di Fortes. A peça foi criada por personagens e Interpretação de Denise Lima, Yeda Cristy, Telma Chantre, Vivian Rodrigues, Fernando Francês, Rudson Sousa, Lucélia Lopes, Lucileida Ramos, Teresa Duarte, Polibel Rodrigues e Lúcia Monteiro.

