​Festival Nacional de Teatro Sal EnCena 2024 arranca esta quarta-feira

A ilha do Sal acolhe de hoje, 12 até dia 16 deste mês, mais uma edição do Festival Nacional de Teatro, Sal EnCena, com a apresentação de “grandes peças teatrais”, desdobrando-se em palcos, nos Espargos e em Santa Maria.

O Festival Nacional de Teatro Sal EnCena, que abre as cortinas esta quarta-feira, 12, com uma noite de poesia em Espargos, vai “brindar” os salenses e visitantes com uma série de espectáculos de teatro, sessões de música e poesia, lançamento de livro, oficinas e um ciclo de contadores de estórias em jardins e escolas da ilha.

Para o director artístico do Sal Encena, Victor Silva, a edição deste ano promete ser um grande festival, apesar dos vários imprevistos a que o grupo tem vindo a ser colocado à prova.

Este ano, assim como tem sido hábito do festival, a homenagem a uma figura que tem vindo a apoiar o festival de teatro, recai sob o empresário Alcindo Silva, da empresa “Tchida Produções”, pelo contributo que tem dado para a realização deste evento, durante estes 12 anos.

Este ano, a edição do “Dja d´Sal stória”, nas escolas terá apenas um dia, já que na quinta-feira, 13, que também estava programado, agora é feriado na ilha do Sal, o que faz com que o grupo tenha que se “desdobrar” para poder chegar ao máximo de escolas e jardins.

O também presidente da Associação Cultural e Teatral Dja d’Sal, volta a “propor” um auditório, já que a ilha é a única que não possui espaço adequado para teatro, lembrando que o Sal EnCena “está a atingir patamares altos”, mas que tem tido dificuldades em trazer grupos internacionais devido a esse “pormenor”.

Na edição que celebra os 12 anos do Festival Nacional de Teatro, grupos das ilhas de Santiago, São Vicente, São Nicolau, Boa Vista e dois grupos de Portugal foram convidados para esta festa do teatro Sal Encena.

Além de teatro, está programado lançamento de livro, oficina de teatro, artes circenses, música: Arruada na Pedonal Ildo Lobo, em Santa Maria, com a Banda Municipal do Sal, noite de poesia, oficina de escrita e narração oral: Dja d`Sal Stória nas Escolas do Sal, com o Círculo de contadores de estórias do Sal. A cerimónia de abertura do festival será no Centro Cultural de Santa Maria.

Com a parceria da Câmara Municipal do Sal e do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o Sal Encena, depois de Mindelact, é o segundo festival nacional de teatro, em Cabo Verde.

De recordar que o Ministério da Cultura renovou no mês de Abril passado, um protocolo com o Sal Encena no valor de 500 mil escudos. O mesmo protocolo é válido para os anos 2024, 2025 e 2026.