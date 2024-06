​Governo homenageia 13 figuras incontornáveis de Cabo Verde através de silhuetas

Arménio Vieira, Osvaldo Osório, Dina Salústio, Fátima Bettencourt, Adalberto “Betú” Silva, Adriano “Bana” Gonçalves, Luís Romano, António Aurélio Gonçalves “Nho Roque”, José Lopes da Silva, António Mascarenhas Monteiro, Osvaldo “Vadú” Furtado, Sara Tavares, Ildo Lobo são os primeiros nomes, depois de Germano Almeida, a ganhar silhuetas em Cabo Verde.

O acto de apresentação das 13 silhuetas decorreu nesta quarta-feira, 12, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Trata-se de um projecto do Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas que visa homenagear e deixar o registo, em esculturas, de grandes personalidades e figuras da cultura e vultos da sociedade cabo-verdiana nos municípios que os viu nascer.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas explicou que numa homenagem que fizeram ao escritor Germana Almeida na cidade de Penafiel (Portugal) decidiram, em parceria com a empresa que faz essas execuções, que poderiam acelerar esse processo.

“Então, temos aqui um leque de figuras cabo-verdiana que merecem o nosso reconhecimento público. São figuras que irão estar em várias partes de Cabo Verde: Santo Antão, São Nicolau, aqui na Cidade da Praia, Santa Catarina, Santo Antão e São Vicente”, indica.

Segundo disse, essa iniciativa insere-se nessa lógica de colocar na via pública nomes e personalidades da cultura cabo-verdiana que contribuíram para o engrandecimento do país e da nossa nação. Basicamente, essa ideia é uma ideia muito mais fácil de ser produzida. “Nós já entramos em contacto com os familiares, com as câmaras municipais, para ser o projecto de parceria”.

Nesta primeira fase, quatro silhuetas serão colocadas na Praia: Sara Tavares, Vadú, Osvaldo Osório e Arménio Vieira; um na ilha do Maio: Betú; um na ilha do Sal: Ildo Lobo; um em São Nicolau: José Lopes da Silva; quatro em São Vicente: Bana, Fátima Bettencourt, Dina Salústio e Nhô Roque e um em Santo Antão: Luís Romano.

Este é um projecto que deve continuar de forma a homenagear mais figuras incontornáveis e nomes sonantes da cultura e de Cabo Verde dos municípios e das ilhas.

Financiado 100% pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, num valor que ronda os dois mil contos cabo-verdianos, as silhuetas foram feitas por uma empresa portuguesa.

“Este é um projecto que tem toda uma base de dados para que o Governo e as câmaras municipais deem continuidade. Faz perfeitamente um trabalho de um monumento público que interage com a população. É algo simbólico, mas de grande relevância”, realça.

A primeira silhueta a ser colocada no lugar será do compositor Betú, no dia 07 de Julho na cidade do Porto Inglês, ilha do Maio.