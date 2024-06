Miss Cabo Verde International 2024 eleita em Agosto na cidade da Praia

​A gala de Miss Cabo Verde International 2024 vai acontecer no mês de Agosto, na cidade da Praia, anunciou hoje a promotora do evento, apontando que as Top 25 da grande final serão conhecidas na próxima segunda-feira, 17 de Junho.

Nereida Lobo, que falava em declarações à Inforpress, indicou ainda que a data definitiva será anunciada também na próxima segunda-feira, 17. As Top 40 seleccionadas foram apresentadas hoje e vão avançar para a próxima fase do Miss Cabo Verde International 2024. Na próxima fase, estas 40 candidatas serão avaliadas pelos jurados da organização através dos seus Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Já na próxima segunda-feira, 17, serão conhecidas as Top 25 que vão passar pela passarela da segunda edição do Miss Cabo Verde International. A vencedora terá a oportunidade de representar Cabo Verde na 62ª Edição do Miss International, uma plataforma internacional para destacar a sua beleza e talento. O Miss Cabo Verde International é uma plataforma de empoderamento feminino, que celebra a diversidade e riqueza cultural de Cabo Verde, promovendo o desenvolvimento pessoal e liderança das suas participantes. O evento visa capacitar as mulheres a serem embaixadoras de mudança, tanto a nível nacional como internacional. A primeira edição foi realizada no início de Setembro de 2022, na cidade da Praia, tendo como vencedora a modelo Stephany Amado que representou Cabo Verde no Miss Internacional que teve lugar em Dezembro do mesmo ano no Japão.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.