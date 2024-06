​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como música ao vivo, stand up comedy e exposição.

Sexta-feira

- Música ao vivo com Arlindo Rodrigues, no restaurante Avis, na Praia, às 17h00.

- Inauguração da exposição “Que mar se vê afinal da minha língua?”, no Centro Cultural do Mindelo, ``as 18h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Zeca Couto, Adao Brito e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Trio di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Felix, Ivan e Palinh, no Underground Praia, às 23h00.





Sábado

- 6ª Edição da Gala “Badja ku nos vos”- Sessão final, no Polivalente João Teves, em São Lourenço dos Órgãos, a partir das 13h00.

- Música ao vivo com a Banda Julinho, no restaurante Avis, na Praia, às 19h00.

- Stand Up Comedy com o humorista Enrique Alhinho, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, na Esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Zé Viola, no Pereira Lounge Bar, em São Francisco, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Edvaldo Soares, Ulisses Portugues, Ejay e Tidey, no restaurante Quintal da Musica, na Praia, ``as 21h00.

- Música ao vivo com André e Hernani, no Farol do Maio, na ilha do Maio, ``as 21h00.





Domingo

- Música ao vivo com Donna La Perle e Nelson, no restaurante Falucho Paradise Beach, em Santa Cruz, a partir das 13h00.

- Apresentação ao vivo de “Boita e Raboita des Mundo”, de Tikai, no Parque 5 de Julho, na Praia, a partir das 17h00.