Morreu Natch

Morreu o cantor mindelense Eugénio Costa Santos “Natch”. Natural de São Tomé, chegou à cidade de Mindelo com 6 anos. O falecimento do artista foi confirmado esta tarde, por pessoas próximas do cantor.

Natch editou o seu primeiro álbum em 2022, com suporte do produtor Rachel Sylva. Intitulado “Benção”, o trabalho é composto por 9 mornas e coladeiras. Multiplicam-se nas redes sociais as reacções à morte do cantor, tida como uma figura emblemática das noites de Mindelo. O jornalista Fonseca Soares recorda “a voz extraordinária, rouca e bela que sempre esteve suspensa pelas voltas da vida”. “Essa voz extraordinária, rouca e bela que sempre esteve suspensa pelas voltas da vida do seu dono, acaba de nos deixar. Felizmente numa dessas curvas da vida, houve luz e sobriedade necessária, além de esforços vários de músicos e amigos e sob a batuta do Manel de Candinho nasceu Benção, a obra que ficará para sempre a testemunhar essa Voz encantadora”, lê-se na publicação.

