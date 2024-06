Faleceu Xindu Morandi o primeiro vocalista do conjunto “Os Tubarões”

Alcindo Barbosa, mais conhecido por Xindu Morandi, antigo futebolista e primeiro vocalista do grupo " OsTubarões" faleceu domingo, 16, na Cidade da Praia.

Xindo Morandi, de 76 anos, faleceu no Hospital Agostinho Neto. Xindo tinha dado entrada naquela unidade de saúde após a homenagem ao grupo os Tubarões, na Gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA).

Na ocasião, o conjunto musical foi distinguido com Prémio Carreira e Xindo Morandi, "muito emocionado", recebeu o galardão das mãos do ministro da Cultura, Abraão Vicente.

Enquanto futebolista, Xindo Morandi jogou no Boavista da Praia, Travadores, Sporting da Praia, Travadores e Académica da Praia.

Nos últimos anos, aquele que foi um praiense de gema, nascido no Bairro Craveiro Lopes, era um espectador assíduo do Estádio da Várzea , empunhando cartazes com estatísticas dos jogos e performance dos jovens futebolistas.

Xindo Moradi, antigo funcionário da Loja Serbam e responsável do cinema do Bairro, era também um homem de Carnaval, sendo um dos precursores desta manifestação cultural no Bairro Craveiro Lopes.