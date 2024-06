​Filme "Pirinha" em exibição na Ilha do Maio

Após antestreia nacional na Cidade da Praia, o filme “Pirinha” da realizadora Natacha Craveiro será exibido, na ilha de Maio. Informação partilhada esta quarta-feira, 19, pela Câmara Municipal do Maio, na rede social, Facebook.

As sessões na ilha do Maio estão programadas para iniciar hoje, 19, na Escola Secundária Horace Silver e na sexta-feira, 21, será na Vila da Calheta. No sábado, 22, o filme será exibido para a população em geral, no Forte de São José (Farol), na Cidade do Porto Ingles.

O filme chegada a ilha do Maio com o apoio da União Europeia e enquadra-se na estratégia da sua divulgação por todas as ilhas e pela diáspora, “sendo o Maio a primeira ilha a ser contemplada, após a antestreia que aconteceu durante a iniciativa Maio, Mês da Europa, na Assembleia Nacional, com a presença de 900 pessoas”.

A mesma fonte explica que cada sessão do filme será seguida de um debate com a presença da realizadora, da produtora e de uma psicóloga. “O filme é importante pela mensagem que dissemina e daí que é imprescindível a presença de todos”.

“Pirinha” é um filme que conta a viagem de uma jovem mulher às masmorras do seu subconsciente para se encontrar e se libertar de traumas de infância. O filme aborda a séria e urgente questão do abuso sexual de menores.

Produzido pela Korikaxoru Film, “Pirinha” apresenta como pano de fundo a paisagem da ilha de Santiago, sendo falado em crioulo e envolto pela música cabo-verdiana. Todo o elenco e equipe de produção são cabo-verdianos.