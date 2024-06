Terceira edição do Festival de Churrasco será nos dias 26, 27 e 28 de Julho na Cidade da Praia

​A terceira edição do Festival de Churrasco vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de Julho, no Largo da Quebra Canela, cidade da Praia, e será “muito mais dinâmica”, conforme anunciou a organização.

Em declarações à Inforpress, Alexandrino Lopes, um dos proprietários da empresa Tronku, promotora do evento, avançou que se investiu ainda mais no evento deste ano, destacando a criação de um espaço dedicado às crianças, o "Espaço Kids". Este contará com diversas atracções, como palhaços, carros eléctricos, pula-pula e vários jogos, proporcionando diversão segura para os mais pequenos durante o festival.

Visando promover a economia solidária e valorizar a interacção humanitária entre as famílias, o festival deste ano, segundo Alexandrino Lopes, contará também com um número maior de artistas. O cartaz, que será divulgado posteriormente, incluirá tanto artistas renomados quanto novos talentos.

Além disso, haverá uma competição entre os restaurantes participantes, com votação aberta ao público através de telefone, para eleger os três melhores estabelecimentos, baseado nos critérios definidos pela organização.

Este ano, quase 30 restaurantes se inscreveram, dos quais entre 10 a 15 serão seleccionados para participar. A expectativa é que o evento supere as edições anteriores em termos de qualidade e participação.

O festival começará às 14:00 no dia 26 de Julho, e às 13:00 nos dias 27 e 28 de Julho, estará já aberto para o almoço. Os bilhetes custam 500 escudos por dia, com pacotes de 1000 escudos para os três dias.

Haverá também pacotes especiais com descontos para famílias de até cinco pessoas e para empresas, conforme anunciou o proprietário da empresa Tronku.

O evento deste ano está orçado em 3.800 contos, e a organização espera atrair entre 7 a 8 mil pessoas durante os três dias de festival.

A primeira edição, realizada em Outubro de 2022, contou com a participação de mais de 4 mil pessoas, enquanto a segunda edição atraiu mais de 5 mil visitantes.

Conforme Alexandrino Lopes, o Festival de Churrasco é uma oportunidade única para as famílias desfrutarem de boa comida, entretenimento e fortalecerem os laços comunitários.