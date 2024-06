​Princezito, Cremilda Medina e Dieg na Festival Jardim de Verão em Portugal

Os cantores Princezito, Cremilda Medina e Dieg estão com concertos agendados para o mês de Julho, no Festival Jardim de Verão (Portugal), que acontece entre os dias 22 de Junho e 07 de Julho deste ano, e no qual participam artistas de diversas origens. Informação partilhada pelo Centro Cultural Cabo Verde, numa publicação na rede social, Facebook, esta terça-feira, 18.

Princezito actua no dia 6 de Julho, onde irá levar o seu “Pilon di Xou”, ao palco de Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, com a parceria do Centro Cultural Cabo Verde (CCCV).

Este concerto, que junta o artista a um grupo de mais de 40 batucadeiras em palco, será também de celebração dos cinco anos do CCCV.

O concerto está integrado no Festival Jardim de Verão que tem a curadoria do artista Dino D'Santiago, da Maíra Zenum (Nêga Filmes) e do Kalaf Epalanga.

Na edição deste ano estarão presentes vários artistas de origem cabo-verdiana. Além de Princezito, o palco do Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, recebe, também no dia 6, o multi-instrumentista cabo-verdiano, Dieg e no dia 7, será a vez da cantora Cremilda Medina brindar os presentes com as suas lindas mornas.

Já a cantora e trompetista Jessica Pina, de ascendência angolana a cabo-verdiana actua este domingo, 23, na Fundação Calouste Gulbenkian. O DJ Berlok, natural de São Vicente, estará neste palco no dia 30 deste mês.

A par dos momentos musicais, o evento tera projecção de filmes, conversas e performances culturais que mostram e celebram a diversidade cultural da cidade de Lisboa e do país.