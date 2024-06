​Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos algumas sugestões como espectáculo, lançamento de livro e música ao vivo. Em São Vicente decorre este sábado e domingo, a Festa de São Manuel 2024, na comunidade Norte da Baía.

Sexta-feira

- Espectáculo da peça “As Minhas Mais ... Marionetes” de Manuel Costa Dias, no Centro Cultural do Mindelo, às 10h30.

- Lançamento do livro “Memorias Lembradas: A Menina do Chapéu da Kanharanhan”, de Margarida Agues, no restaurante/Bar Terra Terra, em Assomada, às 16h00.

- Lançamento do livro “A Cidadania e o Indigenato: uma confrontação sociopolítica e cultural no cabo Verde colonial" (1820 - 1960) de Ivone Brito Monteiro, na Câmara Municipal de Ribeira Grande Santo Antão, às 17h00.

- Show ao vivo na abertura do espaço Avis ao vivo, na Praia, a partir das 20h00.

- Música ao vivo com Mario Gamboa, Odailine Jocquebede e Tchul Back, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Noite de Batuque com batucadeiras “Herança di Nos Terra”, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Triu di Fogu, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Ulisses Português, Ejay Santos e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Miriam Luz, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Niclas Amado e Palinh Vieira, no Underground Praia, às 23h00.





Sábado

- Exibição do filme “Pirinha”, no Forte de São José (Farol), ilha do Maio, às 20h00.

- Música ao vivo com M´´Ilie, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Fresh Band, no restaurante Nice Kriola, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa e Banda, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Tidy Rodrigues, Ulisses Português, Ejay Santos e Jorge Pimpa, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Cardoso e Djulay Pina, no espaço Afreecana, em Assomada, às 21h00.

- Festas de São João Baptista 2024 com Baile Popular, no Estádio Municipal Amílcar Cabral, Porto Novo, Santo Antão, às 23h00.