​Dunia Lobo em concerto intimista no Centro Cultural de Cabo Verde

A artista cabo-verdiana Dunia Lobo estará este sábado, 29, num concerto intimista, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), no âmbito do projecto musical “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória”.

O “Kriolo Sounds – Cada Nota, Uma Estória” é um projecto musical do Centro Cultural de Cabo Verde, que tem como finalidade apoiar artistas de Cabo Verde e dos restantes países da CPLP e dar a conhecer ao público a música destes países. Mensalmente um artista faz uma apresentação intimista para uma pequena plateia.

A participação no “Kriolo Sounds” é feita por convite do CCCV dirigido directamente ao artista ou através de manifestação deste junto do CCCV. Dunia Firmino de Sousa Lobo, mais conhecida por Dunia Lobo, é uma cantora e compositora cabo-verdiana. Nascida no seio de uma família de músicos, desde muito pequena sempre rodeada de música de todos os estilos, mostrou apreciar música e sonhava poder cantar um dia. Sobrinha de Ildo Lobo e Mirri Lobo, deu os primeiros passos como cantora na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde foi vocalista da banda cabo-verdiana “Terra Longe” composta por músicos/estudantes cabo-verdianos. Depois de regressar à terra natal, em 2009 começou a cantar em hotéis e bares, no início como hobbie e mais tarde, em 2011, como música dedicada a partilhar e divulgar a cultura cabo-verdiana no país que a viu nascer e na diáspora. A artista obteve dois certificados de conclusão no Berklee College of Music e participou como delegada na AME (Atlantic Music Expo) em 2016, na cidade da Praia. Em 2019, a cantora “embarcou” num projecto privado em Portugal no Litoral Alentejano, onde decidiu morar em Melides para iniciar a sua tese musical e estudo das influências para a criação de novos poemas e melodias, num ano cheio de acontecimentos como a entrada da morna cabo-verdiana como Património Cultural Imaterial da Humanidade, oficialmente reconhecida pela UNESCO. A cantora irá partilhar um pouco por todo o Alentejo a sua cultura em concertos privados e intimistas. O próximo projecto da cantora, que já tem nome, prevê temas originais e inéditos.

