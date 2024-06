​José Luís Mascarenhas apresenta “Crónica das Ilhas” na Cidade Velha

O professor universitário José Luís Mascarenhas apresenta esta quarta-feira, 26, o seu livro “Crónica das Ilhas" na Cidade Velha. A apresentação do livro acontece no âmbito da comemoração do XV aniversário da Cidade Velha, Património Mundial da Humanidade.

A apresentação estará a cargo da jornalista Margarida Fontes, da Secretária de Estado do Ensino Superior Eurídice Monteiro e do historiador Charles Akibode. Haverá um momento musical com alunos da escola Pentagrama e dança com Raiz di Polon.

O livro é formado por várias crónicas, organizadas em três partes distintas, abordando uma variedade de temas: A primeira parte ‘Desafios Globais’ tem dez crónicas sobre temas diversos, nomeadamente população e desenvolvimento, consensos de longo prazo, democracia, boa governação, ou seja, um conjunto de temas candentes no mundo globalizado.

A segunda parte, intitulada de ‘Soluções Locais’, foca-se naquilo que Cabo Verde pode fazer localmente para fazer face a esses desafios globais. A terceira parte, “Grande Tour pelas Ilhas”, leva os leitores a uma viagem de Santo Antão à Brava, explorando a descoberta, povoamento, desafios e potencialidades de cada ilha num mundo globalizado.

A obra é enriquecida com “parcerias importantes”, incluindo colaborações com artistas como Nela Barbosa, e conta com um prefácio do Presidente da República, José Maria Neves.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, José Luís Mascarenhas disse que para a edição do livro, quis homenagear Santa Catarina, por tudo o que Santa Catarina tem feito por este país, “então convidei o Presidente da República para prefaciar o livro. Ele aceitou de pronto e veio emprestar o seu prestígio”.

Conforme disse, o livro vem acompanhado do link para o seu canal no YouTube, onde estão alojadas todas as crónicas.