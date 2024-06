​Artista foguense Tony Barros lança single “So um Click”

O artista foguense, Tony Barros acaba de lançar o seu novo single intitulado “So um Click”. O single e o videoclipe do novo tema já se encontram disponíveis em todas as plataformas digitais e canal oficial do cantor.

Segundo uma nota enviada, trata-se de um tema energético, com letra inspiradora, uma autêntica poesia romântica, em que o cantor transmite uma poderosa mensagem de autoconfiança e amor.

“O single, apresenta um som fresco e inovador, retratando o espectro emocional, mais concretamente a liberdade e o sentimento de amar e ser amado, bem como o amor à pátria”, cita.

Antes do lançamento, Tony Barros, envolveu os fãs compartilhando a história por trás da música, estreitando o vínculo entre as suas músicas e seus admiradores, reafirmando a sua evolução como artista.

Conforme a mesma fonte “So um Click”, é o sexto lançamento consecutivo do artista Tony Barros, que sempre procura resgatar e manter a fidelidade às raízes musicais cabo-verdianas nomeadamente: Talaia Baxu, Mazurka, Coladeira, Funaná entre outras sem perder a autenticidade que o caracteriza e o posiciona como um artista inspirador, inovador, dinâmico e marcante no meio musical cabo-verdiano.

A mesma fonte indica que o videoclipe do single “So um Click”, foi gravado na localidade de Baía na Ilha de São Vicente, produzido pela Razor Films, tendo como actriz e actor, Suelinda Cardoso e Marvin Lopes.

O tema conta com a letra da autoria de Boy G. Mendes, com o arranjo, produção, gravação, mixagem, masterização, cavaquinho e piano do famoso multi-instrumentista e músico cabo-verdiano Kim Alves, da produtora Kmagic Studios - USA, voz de Tony Barros, coro de Melisse Andrade e Tony Barros, Baixo Djim Job, Trumpet, Walter Perez, Saxofone de Giovani Repiogle, Trombone de Chris Gagne e produção executiva da TB Records.

De recordar que o artista, com a música "Fladu Fla", em dueto com o grupo musical Ferro Gaita, ganhou o prémio de Melhor Funaná do ano nos CVMA 2023.

Nasceu na ilha do Fogo e vive actualmente nos Estado Unidos da América, onde vem dando a sua valiosa e prestimosa contribuição, através do Restaurante Cesária, na promoção da música e gastronomia de Cabo Verde, em prol do reconhecimento.