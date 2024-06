​Kady lança novo single “Strela Guia” em homenagem a Sara Tavares

A artista Kady acaba de lançar o seu mais novo single intitulado “Strela Guia”, em homenagem à cantora e compositora luso-cabo-verdiana Sara Tavares, que faleceu em Novembro de 2023. "Strela Guia" já está disponível em todas as principais plataformas de streaming.

Segundo uma nota da produtora Broda Music, esta música é uma celebração de tudo o que Sara Tavares representa para Kady. "Quis criar algo que reflectisse não apenas a minha admiração por ela, mas também a luz e a positividade que ela irradia”, diz a artista.

“Strela Guia é um convite para todos nós seguirmos a nossa luz e encontrarmos a beleza ao nosso redor. Com uma produção impecável , ´´Strela Guia´´ é uma adição poderosa ao repertório de Kady, lê-se na nota.

Conforme a mesma fonte, este tema possui um ritmo quente e uma mensagem envolvente, que promete tocar os corações dos ouvintes e inspirá-los a ver a beleza nas pequenas coisas da vida.

“A faixa captura a essência da positividade e da beleza que Kady vê o mundo, incentivando todos a olhar o mundo com "olhos de criança" e a encontrar alegria nos detalhes mais simples”, destaca.

A mesma fonte frisou que a combinação de melodias cativantes e letras significativas faz desta canção uma verdadeira obra-prima, destinada a ressoar profundamente com os fãs e novos ouvintes.

Kady é uma artista conhecida por sua habilidade de combinar ritmos cativantes com letras profundas e emocionantes. Com uma carreira em ascensão, ela continua a conquistar corações ao redor do mundo com sua música autêntica e apaixonada.

Kady nasceu e cresceu na ilha de Santiago, na cidade da Praia, imersa em um ambiente rico de música e influenciada por mulheres notáveis que moldaram sua personalidade desde cedo. Filha de Terezinha Araújo, fundadora e vocalista do grupo Simentera, Kady teve sua infância marcada pela presença de figuras proeminentes da música tradicional cabo-verdiana. Ela é neta de Amélia Araújo (conhecida como Maria Turra), uma radialista angolana que desempenhou um papel crucial na Rádio Libertação do PAIGC durante a luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde.

Desde a infância, Kady demonstrou o seu talento musical, vencendo concursos de jovens cantores e também se envolvendo com teatro em Santiago. Ao longo de sua trajetória, investiu em formação musical, incluindo experiências formativas no Brasil e nos Estados Unidos da América.

Em 2015, Kady lançou o seu primeiro álbum solo, "Kaminho", pela Broda Music, estabelecendo Lisboa como sua base artística. Em 2020, foi convidada a participar do Festival da Canção, interpretando o tema "Diz Só" de Dino d'Santiago e Kalaf Epalanga.

Seu mais recente trabalho, o EP "Lumenara", foi lançado em Novembro de 2022 pela Broda Music e Batuko, em colaboração com renomados músicos e produtores. Este projecto musical apresenta uma sonoridade urbana que resgata a essência da música tradicional cabo-verdiana, com letras carregadas de representatividade.

O EP inclui cinco faixas, destacando-se "Tempu" e "Djuntu", este último com a participação especial de Dino d'Santiago.

Recentemente, Kady alcançou grande sucesso com o single "Distancia", uma colaboração com o cantor Cesf que ultrapassou 500 mil visualizações no YouTube em apenas três semanas, demonstrando sua crescente influência e popularidade.

Kady continua combinando tradição e inovação em seus projectos, enquanto continua a honrar suas raízes e contribuições para a cultura musical do país.