3ª Edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel com actuação de Jennifer Dias, SOS Mucci, Léo Pereira, Ferro Gaita e Cabo Verde Show

Tarrafal de Santiago acolhe durante este fim-de-semana, dias 5 e 6, a 3ª edição do Festival Solidário Rainha Santa Isabel, um evento promovido pela Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro de Juventude, Cultura e Desporto, em parceria com La Mueve.

O festival acontece no âmbito das festividades da Santa Padroeira da localidade de Chão Bom, segundo maior povoado do Concelho, celebrado no dia 04 de Julho. O evento terá lugar em Campona, Chão Bom, e terá um leque de artistas e bandas de renome, com destaque para Jennifer Dias, SOS Mucci, Léo Pereira, Brou AS, Gama, Ferro Gaita, Cabo Verde Show e vários outros. O custo dos bilhetes é de 300 escudos por dia. Jovens talentos locais, bem como grupos de batuque do Concelho foi uma outra aposta da Câmara Municipal do Tarrafal nesta edição, com um cartaz que mostra claramente a valorização, diversificação dos distintos gêneros musicais, promovendo a cultura musical intergeracional e para um público diversificado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.