“Alt_Print Riba Kova” no Centro Cultural de Cabo Verde

A exposição “Alt_Print Riba Kova”, de Mito Elias, Rita Pires e jovens do bairro da Cova da Moura, será inaugurada no sábado, 6 de Julho, no Centro Cultural de Cabo Verde, em Portugal. A exposição é fruto do projecto com o mesmo nome que foi implementado com a parceria do CCCV e financiamento das Embaixadas de Cabo Verde e da Austrália em Portugal.

Segundo uma nota da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o projecto “Alt_Print Riba Kova” é uma proposta de arte comunitária sustentável, baseada na gravura e na imagética local do Bairro da Cova da Moura, dinamizado pelos artistas plásticos Mito Elias e Rita Pires, do Fandata Studios – Austrália. A mesma fonte cita que durante vários dias os artistas estiveram no bairro e trabalharam com um grupo de jovens com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, com o apoio da Associação Cultural Moinho da Juventude. “O trabalho focou-se na criação de impressões gráficas sobre a imagética do bairro, onde as marcas e os sinais simbólicos têm lugar de destaque através dos nomes dos comércios, os logos dos restaurantes, das bibliotecas, dos alfaiates, das padarias, que farão parte desta actividade, como se estivessem anunciando uma publicidade numa folha de um jornal ou num grande cartaz”, destaca. Depois da recolha dos elementos gráficos, os artistas trabalharam com o grupo na edificação de um puzzle para a criação de murais, que estarão em exposição numa sala do CCCV. Paralelamente será edificado um paste up na Cova da Moura, com alguns dos elementos recolhidos durante a primeira semana de trabalho. Conforme a mesma fonte, o alvo deste projecto tem como base primordial elementos corriqueiros e poucos usuais à impressão gráfica comum. “Foram explorados elementos simbólicos à vivência do bairro: a grade da soleira da porta, a fechadura da garagem, o tampo do ralo da banheira, a tampa da panela, a pegada do sapato, a chave de casa, a planta do quintal. Todos esses elementos gráficos reunidos irão mapear a colecção de afectos das pessoas do bairro que poderão apreciar o seu dia a dia em forma de zine e paste up”.

