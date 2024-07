​Slam Mulheres de Cabo Verde com inscrições abertas até 10 Julho

As inscrições para Slam Mulheres de Cabo Verde estão abertas até dia 10 de Julho, para mulheres que gostam de escrever e declamar poesia.

Para se inscrever é preciso enviar por email (clique aqui) dois poemas de sua própria autoria, nome completo, data de nascimento e idade, bairro e cidade de residência e telefone de contacto.

Os resultados da convocatória serão anunciados no dia 15 deste mês. As candidatas selecionadas participarão do curso sobre poesia falada e técnica de palco e receberão certificado de participação.

No dia 19 deste mês, será realizado o primeiro campeonato feminino de poesia falada de Cabo Verde.

Este 1º campeonato feminino é uma iniciativa da pesquisadora brasileira Miriane Peregrino (FAPERJ/UFRJ).

O evento é realizado com apoio do Instituto Guimarães Rosa na Praia/Embaixada do Brasil na Praia, Faculdade de Letras da UFRJ, FAPERJ , Praia Poetry Slam, Empoderamento da Mulher Cabo Verde e Cabo Verde Poetry Slam.

Os campeonatos de poesia falada têm se espalhado pelo mundo há décadas, mas só começou entre os países membros da CPLP em 2008, sendo o Brasil o país pioneiro.