Gilyto está de volta com novo single "pila-tenti"

​O cantor cabo-verdiano Gilyto, está de volta ao cenário musical com o lançamento de seu novo single "pila-tenti", o primeiro do seu novo EP intitulado "funaná to the moon", celebrando 25 anos de carreira.

A faixa lançada esta sexta-feira, 5, nos 49 anos da Independência de Cabo Verde, marca o início de uma jornada musical que busca celebrar e elevar o funaná, um estilo musical “profundamente enraizado” na cultura cabo-verdiana, conforme se lê, num comunicado de imprensa enviado à Inforpress.

“A elevação do funaná a Património Cultural Imaterial Nacional é algo que Gilyto tem incentivado há muitos anos. "Pila-tenti" é uma homenagem ao processo tradicional cabo-verdiano de preparação do milho, essencial em pratos como catchupa, xerém, massa e cuscuz”, explicou a mesma fonte.

O EP "funaná to the moon" será uma celebração do funaná, nascido na ilha de Santiago. Gilyto acredita que, assim como no processo de separar o milho, na música é preciso "pilar" para atingir a qualidade e a essência cabo-verdianas, preservando os ritmos tradicionais, as boas mensagens, letras inspiradoras e arranjos excepcionais.

Residente nos Estados Unidos da América, com este movimento de preservação do funaná, Gilyto pretende homenagear todos os músicos e tocadores dedicados a este estilo musical e levar o ritmo a mercados internacionais, incluindo África, Europa, Américas e Ásia.

De acordo com o comunicado, os restantes singles do EP "funaná to the moon" serão lançados ainda este ano.

Após vários anos fora dos palcos, Gilyto fez uma pausa para lançar outros projectos: é fundador dos Cabo Verde Music Awards (CVMA). Foi pioneiro na implementação do formato de festivais com entrada paga em Cabo Verde, criou em parceria com a Cavibel o concurso de "caça talentos" Talento Strela e é co-fundador da Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM).

O último álbum de originais de Gilyto, "Stribilin!", foi lançado em 2009, dez anos após seu primeiro álbum "Kel Tempu" (1999). Outros lançamentos incluem "Nha atriz principal" em 2001, "diamante africana" em 2005, "DVD Mr. entertainer" em 2005, "Traduson pa tradison" em 2006 e "DVD live@luxembourg" em 2008.